Что предшествует сахарному диабету? — врачи рассказывают и рекомендуют

Преддиабет – это состояние, при котором уровень глюкозы в крови уже превышает норму, но еще не достигает значений, позволяющих поставить диагноз: «сахарный диабет 2-го типа». Но на этой стадии многие сбои в организме еще обратимы.



«Причиной преддиабета является нарушение обмена веществ – низкая чувствительность тканей к инсулину, дисфункция бета-клеток поджелудочной железы и нарушение секреции гормонов инкретинов в желудочно-кишечном тракте», — рассказали специалисты Камчатского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.



Факторы риска:



- избыточный вес;

- наличие диабета второго типа у близких родственников;

- возраст старше 45 лет;

- для женщин – рождение крупных детей.



«Нормальным уровнем сахара в крови считается если кровь берут натощак, то 3,3 – 3,5. Если натощак берут кровь из вены, то до 6,1. А если кровь взяли после еды, то в норме должно быть не выше 7,8», — рассказали специалисты Центра.



Меры профилактики преддиабета:



- выбирайте трудноусваиваемые углеводы: нешлифованные крупы, отварной картофель;

- среди жиров выбирайте растительные масла, которые богаты полиненасыщенными жирными кислотами;

- мясо и рыбу лучше запекать, а не жарить;

- добавьте в свой рацион продукты с низким гликемическим индексом;

- замените сладости на сухофрукты (но не более 3 штук за один прием пищи).



Если вы уже столкнулись с преддиабетом, то необходимо соблюдать следующие правила:



- придерживайтесь специальной диеты, ограничивайте потребляемые калории;

- занимайтесь физической активностью;

- не пропускайте прием лекарств, назначенных врачом.