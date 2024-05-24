Диета как профилактика сахарного диабета

Немногие придерживаются принципов здорового питания, пока организм не дает сбоев.Однако если вы находитесь в группе риска по диабету, то соблюдение диеты – это единственный способ избежать развития серьезного неизлечимого заболевания.



«Очень сложно отказаться от своих пищевых привычек, особенно, если в семье нет настроя на правильное питание, нет необходимых знаний и опыта в приготовлении здоровой пищи. Однако, сделать это необходимо, потомучто, если начнутся необратимые последствия в организме, это приведет к тяжелым последствиям.Диета при диабете - это сложная методика, требующая учета различных показателей – количество так называемых хлебных единиц, гликемических индексов, калорийности питания и многих других параметров», —рассказали специалисты Камчатского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.



Также, специалисты объяснили, какие правила необходимо соблюдать, если организм еще не переступил грань этой болезни:



- снизить потребление сахара. Это самая первая и очень важная рекомендация;

- контролировать лишний вес;

- придерживаться сбалансированного питания;

- соблюдать водный баланс;

- увеличить долю полезных продуктов (яйца, нежирное мясо, рыба, молочные продукты с пониженной жирностью, кисломолочные продукты).

- отказаться от вредных привычек;

- регулярно заниматься спортом.



Полностью исключить риск, если предрасположенность к сахарному диабету существует, нельзя. Однако контролировать факторы, которые способны привести к развитию этого недуга, можно. Если проанализировать свой распорядок дня, вредные привычки, питание, физическую активность, внести в уже привычный образ жизни изменения, то предотвратить развитие болезни вполне возможно. Главное, приложить максимум усилий, так как от этого зависит сохранность здоровья.