Немногие придерживаются принципов здорового питания, пока организм не дает сбоев.Однако если вы находитесь в группе риска по диабету, то соблюдение диеты – это единственный способ избежать развития серьезного неизлечимого заболевания.
«Очень сложно отказаться от своих пищевых привычек, особенно, если в семье нет настроя на правильное питание, нет необходимых знаний и опыта в приготовлении здоровой пищи. Однако, сделать это необходимо, потомучто, если начнутся необратимые последствия в организме, это приведет к тяжелым последствиям.Диета при диабете - это сложная методика, требующая учета различных показателей – количество так называемых хлебных единиц, гликемических индексов, калорийности питания и многих других параметров», —рассказали специалисты Камчатского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Также, специалисты объяснили, какие правила необходимо соблюдать, если организм еще не переступил грань этой болезни:
- снизить потребление сахара. Это самая первая и очень важная рекомендация;
- контролировать лишний вес;
- придерживаться сбалансированного питания;
- соблюдать водный баланс;
- увеличить долю полезных продуктов (яйца, нежирное мясо, рыба, молочные продукты с пониженной жирностью, кисломолочные продукты).
- отказаться от вредных привычек;
- регулярно заниматься спортом.
Полностью исключить риск, если предрасположенность к сахарному диабету существует, нельзя. Однако контролировать факторы, которые способны привести к развитию этого недуга, можно. Если проанализировать свой распорядок дня, вредные привычки, питание, физическую активность, внести в уже привычный образ жизни изменения, то предотвратить развитие болезни вполне возможно. Главное, приложить максимум усилий, так как от этого зависит сохранность здоровья.
Диета как профилактика сахарного диабета
Немногие придерживаются принципов здорового питания, пока организм не дает сбоев.Однако если вы находитесь в группе риска по диабету, то соблюдение диеты – это единственный способ избежать развития серьезного неизлечимого заболевания.