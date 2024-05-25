Какую роль играет йод при беременности? —рассказывают специалисты Центр общественного здоровья на Камчатке

По статистике, йододефицитом во время беременности страдают около 80% женщин.
«Выявить дефицит йода в организме важно еще на этапе планирования беременности. Потому что недостаток этого микроэлемента часто препятствует внедрению плодного яйца в маточную стенку, а если беременность все же наступает, то велик шанс ее самопроизвольного прерывания. К тому же дефицит йода негативно отражается на общем состоянии беременной», — рассказала врач-терапевт ГБУЗ «Камчатский краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Омарова Лейла Дашдемировна.
Последствия дефицита йода при беременности:
- угроза прерывания беременности;
- преждевременные роды;
- умственная отсталость у ребенка;
- врожденные патологии щитовидной железы у малыша;
- нарушение обмена веществ у беременной.
Если в рационе беременной женщины не содержится достаточного количества йода, плод не вырабатывает необходимое количество тироксина и его рост замедляется. Малыш может погибнуть в утробе матери.
Несмотря на то, что все основные процессы формирования органов и систем плода с участием йода происходят на ранних сроках, во втором и третьем триместре будущий ребенок также нуждается в данном микроэлементе для укрепления метаболизма. Также, важным остается обеспечение йодом ребенка уже после рождения, так как мозг младенца и когнитивные функции наиболее интенсивно развиваются до 3 лет.По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, недостаточность йода является самой распространенной причиной умственной отсталости, которую можно предупредить.
Для профилактики йододефицита в современной медицине используются специальные препараты йода и витаминно-минеральные препараты. В настоящее время существует множество витаминно-минеральных препаратов, разработанных специально для беременных женщин. Выбор конкретного препарата должен осуществляться в соответствии с рекомендациями врача, наблюдающего беременную женщину, или специалиста по планированию беременности.
Какую роль играет йод при беременности? —рассказывают специалисты Центр общественного здоровья на Камчатке
По статистике, йододефицитом во время беременности страдают около 80% женщин.