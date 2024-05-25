Какую роль играет йод при беременности? —рассказывают специалисты Центр общественного здоровья на Камчатке

По статистике, йододефицитом во время беременности страдают около 80% женщин.



«Выявить дефицит йода в организме важно еще на этапе планирования беременности. Потому что недостаток этого микроэлемента часто препятствует внедрению плодного яйца в маточную стенку, а если беременность все же наступает, то велик шанс ее самопроизвольного прерывания. К тому же дефицит йода негативно отражается на общем состоянии беременной», — рассказала врач-терапевт ГБУЗ «Камчатский краевой центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Омарова Лейла Дашдемировна.



Последствия дефицита йода при беременности:

- угроза прерывания беременности;

- преждевременные роды;

- умственная отсталость у ребенка;

- врожденные патологии щитовидной железы у малыша;

- нарушение обмена веществ у беременной.



Если в рационе беременной женщины не содержится достаточного количества йода, плод не вырабатывает необходимое количество тироксина и его рост замедляется. Малыш может погибнуть в утробе матери.



Несмотря на то, что все основные процессы формирования органов и систем плода с участием йода происходят на ранних сроках, во втором и третьем триместре будущий ребенок также нуждается в данном микроэлементе для укрепления метаболизма. Также, важным остается обеспечение йодом ребенка уже после рождения, так как мозг младенца и когнитивные функции наиболее интенсивно развиваются до 3 лет.По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, недостаточность йода является самой распространенной причиной умственной отсталости, которую можно предупредить.



Для профилактики йододефицита в современной медицине используются специальные препараты йода и витаминно-минеральные препараты. В настоящее время существует множество витаминно-минеральных препаратов, разработанных специально для беременных женщин. Выбор конкретного препарата должен осуществляться в соответствии с рекомендациями врача, наблюдающего беременную женщину, или специалиста по планированию беременности.