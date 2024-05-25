Зоб щитовидной железы — поговорим о здоровье

Зоб или струма – это стойкое опухолевидное увеличение щитовидной железы без присутствия воспалительного или онкологического процесса. Без лечения узловой зоб может привести к нарушению гормонального фона, а в некоторых случаях — свидетельствовать о развитии рака щитовидной железы.



«Узловой зоб может развиваться на фоне множества факторов, причём нередко начало заболевания обусловлено их сочетанием.Одна из частых причин — недостаточное поступление йода. Если он поступает в организм в недостаточных количествах, органу становится сложнее вырабатывать нужный объём гормонов, и он начинает расти», — рассказали специалисты Камчатского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.



Также, узловой зоб может возникнуть при наличии генетической предрасположенности, на фоне аутоиммунных заболеваний и при гормональных изменениях в организме.



Факторы риска появления узлового зоба:

- зрелый возраст;

- женский пол;

- наследственность;

- радиационное облучение;

- длительный прием некоторых лекарственных препаратов;

- частый контакт с токсичными веществами.



Образование и развитие узлов в щитовидной железе не всегда сопровождается какими-либо проявлениями: нередко уплотнения обнаруживаются случайно во время планового медицинского обследования или диагностики другого заболевания.Одно из наиболее заметных проявлений узлового зоба — видимое увеличение щитовидной железы или отдельной её части. Зоб может выглядеть как выбухание в нижней передней части шеи или отдельное уплотнение справа или слева, меняющее контур шеи.

Если узел большой, он оказывает давление на пищевод и трахею. Человек при этом может испытывать дискомфорт при глотании.

Диагностику и лечение заболеваний щитовидной железы осуществляет эндокринолог. На первичной консультации врач проводит осмотр, собирает информацию о симптомах, наследственных факторах, хронических заболеваниях и образе жизни.



«Помимо осмотра, диагностика узлового зоба щитовидной железы включает в себя обязательное инструментальное и лабораторное обследование, чтобы максимально точно определить природу и характер узлов, а также подобрать эффективное лечение», — отметили специалисты Центра.