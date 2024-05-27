Курение табака — история и современность. Что говорят врачи  

С развитием медицины, всем стало ясно, что сигареты опасны для здоровья. Но так было не всегда. Впервые человек познакомился с табаком примерно 7 тысяч лет назад в Северной Америке. Изначально его использовали жрецы и шаманы для ритуальных действий. Считалось, что табак – это своеобразный проводник в мир духов.

С открытием Христофором Колумбом Нового Света табак проник в Европу, но церковные власти считали, что табак имеет демоническое происхождение, и всех курящих обвиняли в сатанизме и судили по законам Инквизиции. Но общество победило церковь и, хоть она грозила курильщикам отлучением, табак уже в конце XVI века был распространен по территории всей Евразии.



К XVII веку табак был известен во всем мире, и в Америке начали создавать огромные плантации для удовлетворения растущего спроса. Употребление табака также стало более распространенным среди других социальных классов, поскольку табачная промышленность разработала различные маркетинговые стратегии для продвижения своей продукции.



В 1881 году производство сигарет стало автоматизированным. Это позволило снизить стоимость и сделать сигареты более доступными для широких масс. Рост производства и потребления сигарет стал важным моментом в истории, ознаменовав переход к массовому производству, культурному признанию и становлению табачной промышленности как мощной силы, влияющей на жизнь мирового общества.



О негативном влиянии табака написали лишь 140 лет спустя начала производства - в Англии д-р Джон Хилл опубликовал работу о негативном воздействии этого "продукта". В частности, упоминалось, что именно табак приводит к раку носа.



К 1921 г. сигареты были официально запрещены в 14-ти штатах в США. Однако к 1963 году прибыль от торговли табаком приносит более 8 млрд долларов.



До начала 20 столетия число курящих людей катастрофически выросло. Курение становится частью имиджа известных актеров и политиков. Но примерно в то же время все чаще публикуются результаты научных исследований о вреде курения. В 80-е годы увеличиваются налоги на табачные изделия в Европе и США.



С телевизионного эфира убирают всю табачную рекламу. Отношение к курению в мире начинает меняться.



В 2003 году Всемирная Организация Здравоохранения приняла конвенцию о борьбе с курением, тем самым выказав свое отношение к курению. Этот документ приняли 146 стран.