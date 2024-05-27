Негативные последствия курения сигарет — медики предупреждают

Всемирная Организация Здравоохранения констатирует, что курение табака убивает до половины людей, которые его употребляют.

«При сгорании табака образуется более 4-х тысяч опасных химических соединений, которые запускают патологические процессы в организме. Вместе с дымом, в организм попадают смолы, мышьяк, бензол, полоний и другие токсичные вещества. Через кровеносную систему они разносятся по всему организму и наносят серьезный вред внутренним органам», — рассказали специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Такая пагубная привычка увеличивает риск возникновения ишемической болезни сердца и гипертонии в 4-6 раз, а рака легких — в 101. Курильщики в 5-8 раз чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний и живут в среднем на 8-10 лет меньше, чем некурящие люди.

Влияние курения на организм приводит к следующим состояниям:

- нарушение работы лёгких и бронхов: ХОБЛ, эмфизема, склероз лёгкого, бронхит, бронхиальная астма, хрипы в лёгких, хронический кашель, увеличение риска развития пневмонии;

- снижение фертильности (плодовитости) и потенции у мужчин и женщин;

- остеопороз, увеличение риска перелома костей;

- периодонтит, потеря всех зубов, повреждение дёсен;

- потеря зрения в связи с развитием катаракты и отслойкой сетчатки;

- язва желудка и двенадцатиперстной кишки.

Употребление табака в 4 раза повышает риск нарушения сердечно-сосудистой системы – заполнение сосудов холестерином, развитие аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, инфаркта. Список заболеваний, вызываемых курением, постоянно растет. В него входят онкозаболевания — рак гортани, глотки, пищевода, бронхов, поджелудочной железы, желудка, почек, мочевого пузыря, шейки матки, лейкоз. Если помимо курения человек употребляет алкоголь, то у него резко увеличивает риск развития рака рта. Вред курения и алкоголя при этом сочетании не складываются, а умножаются.

Резкий отказ от курения не означает мгновенного выздоровления, но положительный эффект отказа от вредной привычки все же значительный. Так, опасность смерти в течение 5 лет по любой причине снижается на 13%, опасность заболеть раком на 21%, уберечься от инфаркта удается более 61% бывших курильщиков, а от инсульта в 42%.

И хотя отказаться от табакокурения действительно сложно, человек должен понять, что сама жизнь бесценна и разменивать ее на сомнительное удовольствие – затянуться сигаретой, по меньшей мере, глупо.