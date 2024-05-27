Россия вошла в двадцатку самых курящих стран мира. Медики бьют тревогу

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в нашей стране курит каждый четвертый житель старше 15 лет. Отмечается, что по сравнению с 2020 годом, этот показатель снизился на 1%. Также, статистика показывает, что мужчины в России более подвержены этой привычке, чем женщины.

Рядом с Россией в рейтинге расположились такие страны, как Венгрия и Греция, с показателями в 27,3% и 26,9% курящих соответственно. Уровень курения в России сравним с такими странами, как Тонга (26,6%) и Франция (26,4%).



Самые высокие показатели табакокурения зафиксированы в Юго-Восточной Азии. В Европейском регионе табак потребляли 25,3% жителей, при этом уровень употребления табака среди женщин в Европейском регионе более чем в два раза превышал средний мировой показатель.



По словам директора Департамента ВОЗ по вопросам укрепления здоровья доктора Рюдигера Креха, число потребителей табака в мире за 2 года сократилось на 19 миллионов человек. Он также указал, что тенденция на снижение потребления табака прослеживается в 150 странах.



В настоящее время самые быстрые темпы по отказу от курения прослеживаются в странах с уровнем дохода ниже среднего, тогда как два десятилетия назад там же наблюдались самые высокие показатели потребления никотиносодержащей продукции.