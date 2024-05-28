История появления и распространения табака в России

Первый табак в России появился во времена правления Ивана Грозного. Его завезли англичане. В это же время табак с юга завозили казаки, которые переняли курить глиняные трубки у османов. Однако курение не стало популярным занятием и не вошло в обиход, в первую очередь, из-за его высокой стоимости.

Во времена Смуты увеличилось количество человек завозивших табак в страну. И со временем курение становилось все более популярным. Но, к середине семнадцатого века отношение власти к курению поменялось с нейтрального на крайне негативное. Запрет на курение был вызван не заботой власти о здоровье граждан, а многочисленными пожарами, которые зачастую происходили из-за курильщиков. После сильного пожара в столице в 1634 году законы против курильщиков значительно ужесточились. За курение и продажу табака полагалась смертная казнь, которая на практике обычно заменялась отрезанием губ или носа и ссылкой на каторгу.

Пётр I, Согласно записям в его дневнике, находил курение весьма увлекательным и полезным занятием. Все изменилось во времена правления Екатерины II. В Санкт-Петербурге начали открывать первые табачные мастерские, где производили курительный табак. Также во второй половине 18 века популярность получил нюхательный табак. В это же время в России начали выращивать местный табак. В начале 1810-х годов, в правление Александра I, трубка и сигара начинают обходить по популярности нюхательный табак и табакерки, а качество ввозимого из-за границы сырья повышается.

После Октябрьской Революции 1917 года табачные фабрики национализируются и уже во время гражданской войны производство табачных изделий уменьшается почти вдвое. И только к началу 30-х годов, после появления новой техники и модернизации производства, был достигнут прежний уровень изготовления и продажи табачных изделий.

Во времена СССР отечественных табачных изделий было в достатке. Курили охотно и много, но в 90-е, с распадом Союза, многие фабрики, не выдержав конкуренции и либерализации экономики, были закрыты. Но дефицит продолжался недолго. В страну хлынул поток импортных табачных изделий, поощряя вредную привычку у жителей страны и огорчая врачей растущими показателями лёгочных и других заболеваний.

В 2013 году в силу вступил закон, вводящий полный запрет курения во всех закрытых общественных местах. И в этот момент в стране начинается жесткая борьба с курением: запрещено курить во всех общественных местах, акцизы на сигареты были сильно повышены, полный запрет на рекламу табачных изделий, из фильмов стали вырезать сцены с курением, а на пачках сигарет стали печатать ужасающие надписи и картинки. Также, в стране началась популяризация спорта и здорового образа жизни. И эти меры сработали, показывают данные статистики – с каждым годом россияне стали меньше курить.