Почему люди курят? — медицинский ликбез

Курение является самой распространенной вредной привычкой во всем мире. Люди начинают курить по разным причинам. Среди социальных мотивов можно выделить влияние окружающих и желание вписаться в определенную группу. Многие молодые люди начинают курить, чтобы соответствовать определенному образу. Курение может рассматриваться как символ статуса и принадлежности к определенному социальному кругу. Кроме того, оно может являться способом установления социальных связей или поддержания дружеских отношений. Бытующее представление о том, что курение позволяет похудеть (что не соответствует действительности), иной раз является причиной того, что за сигарету берутся подростки с избыточным весом.

В психологическом аспекте начало курения может быть связано с желанием справиться с эмоциональным стрессом или получить некоторое удовлетворение. Многие люди используют курение как способ снять напряжение и утихомирить нервы. Наследственность также играет важную роль в том, почему человек хочет курить. Исследования показывают, что генетические факторы могут предрасполагать к зависимости от никотина.

Пристрастие к никотину является одной из самых сильных зависимостей, так как привыкание происходит сразу на физическом и психологическом уровнях.

На физическом уровне никотин воздействует на мозг, освобождая дофамин, вызывающий ощущение удовольствия. Когда уровень никотина снижается, в организме формируется недостаток дофамина, что приводит к возникновению физического дискомфорта и снова появляется желание покурить.

На психологическом уровне зависимость от курения формируется поэтапно:

- Экспериментальный этап: человек начинает курить из-за любопытства или под влиянием друзей;

- Регулярное курение: курение становится более систематичным – возможно, из-за избегания стресса или для расслабления;

- Привычка: курение происходит в конкретных ситуациях, например, в компании друзей, после еды или во время рабочих перерывов;

- Пристрастие и удовольствие: человек начинает испытывать удовольствие от курения и постепенно ассоциирует его с наградой;

- Копинг-механизм: курение становится элементом борьбы со стрессом или эмоциональными проблемами, дает ощущение расслабления;

- Замкнутый круг: чем дольше человек продолжает курить, тем сильнее становится психологическая зависимость. Становится сложнее бросить эту привычку.

«Курение сигарет – это серьезная проблема, которая имеет много негативных последствий для здоровья. Чтобы избавиться от никотиновой зависимости, необходимо преодолеть физические и психологические трудности. Избавление от никотиновой зависимости требует сильной мотивации, поддержки и воли. Если самостоятельно не удается преодолеть никотиновую зависимость, не стоит пренебрегать помощью квалифицированных специалистов», — рассказали специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.