Влияние курения на подростковый организм — врачи предупреждают

Подростковое курение – проблема, распространенная во всем мире. Кто-то начинает курить из-за семейных проблем, кто-то хочет подражать взрослым, многие начинают курить просто за компанию, чтобы не выделяться. Так или иначе, курение оказывает разрушительное воздействие на неокрепший организм. По статистике Всемирной организации здравоохранения, почти 90% курящих взрослых, завели эту привычку еще подростками.

«При сгорании табака образуется несколько тысяч токсичных газообразных и твердых веществ, которые действуют на растущий организм подростка гораздо сильнее, чем на взрослого человека. Ранние проявления вреда курения для детского организма – это частые инфекционные заболевания, появление кашля, анемии, разрушение зубов, грубый голос, нарушение обмена веществ, быстрая утомляемость, ослабление памяти, ухудшение успеваемости в школе, раздражительность, плохой сон», — рассказали специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Воздействие никотина на растущий организм является негативным, замедляет процессы роста, снижает иммунитет и вызывает множество серьезных заболеваний. Смертность людей, начавших курить в подростковом возрасте, в несколько раз выше, чем у взрослых курильщиков. При постоянном курении у подростков уже с первых недель потребления никотина начинается слезотечение, появляется отечность и краснота глаз. В дальнейшем курение приводит к хроническим воспалениям зрительного нерва, повышению чувствительности к свету и отслоению сетчатки.

О том, что курение ведёт к преждевременному изнашиванию сердечной мышцы, известно всем. Возбуждая сосудодвигательный центр и влияя на периферический сосудодвигательный аппарат, никотин повышает тонус и вызывает спазм сосудов. Это увеличивает нагрузку на сердце, так как протолкнуть кровь по суженным сосудам гораздо труднее. Приспосабливаясь к повышенной нагрузке, сердце растёт за счёт увеличения объёма мышечных волокон. В дальнейшем деятельность сердца обременяется ещё тем, что сосуды у курящих подростков теряют эластичность намного интенсивнее, чем у некурящих.

Курение в подростковом возрасте проще предотвратить, чем бороться с ним. Поэтому так важны доверительные разговоры с ребёнком о вреде никотиновой зависимости. В семье, где царит дружественная и безопасная атмосфера, намного проще отследить все перемены, происходящими с подростком. Поддержка родителей — вот что важно в этот сложный период жизни.