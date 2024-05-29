Не безобидный девайс. В чем опасность вейпов? — медики рассказывают

Я не курю, а парю. Так говорят пользователи электронных сигарет и вейпов. Вейпинг давно стал популярным среди подростков и взрослых. Эти гаджеты позиционируются как безопасная альтернатива традиционных сигарет. Так что же такое вейп, и так ли он безопасен как говорит реклама?

Вейп – это электронное устройство, которое нагревает и испаряет особую жидкость. Основные компоненты этой жидкости – глицерин и пропиленгиколь. При их нагревании образуются потенциально опасные вещества — акролеин, формальдегид, ацетальдегид и глиоксаль. Также в состав жидкости входят ароматизаторы.



«Ошибочно думать, что вейп – это безопасный вид курения, ведь они содержат в себе массу токсичных веществ, которые способны провоцировать онкологические заболевания. Глицерин негативно влияет на нервную систему, сердце и сосуды, а акролеин в целом токсичен для организма и раздражает дыхательные пути. Никотин в электронных сигаретах тоже не редкость.» - рассказали специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактике.



Список заболеваний, которые провоцирует вейпинг, постоянно пополняется. Уже доказана связь с липоидной пневмонией, диффузной альвеолярной геморрагией, острой эозинофильной пневмонией, бронхиолитом, гиперчувствительным пневмонитом. Кроме того, вейпинг приводит к артериальной гипертензии, увеличивает риск инфаркта миокарда и ишемического инсульта.



Особенно опасно употребление вейпов в подростковом возрасте. Тяжелые металлы и ароматизаторы оказывают негативное воздействие на железы внутренней секреции – гормоны обеспечивающие процессы развития, роста, размножения и поведения. Не менее опасными, последствия могут оказаться и для курящих беременных женщин. Использование электронных сигарет во время вынашивания ребенка повышает риск выкидышей и осложнений во время беременности, преждевременных родов, рождением ребенка с низким весом и синдромом внезапной детской смерти. Также, у ребенка уже во взрослом возрасте может развиться предрасположенность к хроническим болезням органов дыхания.



Помимо вреда для здоровья, в мире уже зафиксировано множество случаев, когда электронная сигарета взрывалась в руке или во рту курящего. Так, в июне 2022 года из-за использования вейпа пострадал школьник из Подмосковья: от взрыва он практически лишился половины лица. В том же месяце подросток из Екатеринбурга лишился зубов: вейп взорвался у него во рту. И это далеко не все случаи.



«В июне прошлого года, в стране вступил в силу закон о запрете продажи вейпов и курительных жидкостей несовершеннолетним. Помимо этого, такую продукцию перестали открыто демонстрировать в точках её продаж. Мы надеемся, что эта «модная» привычка выйдет из обихода и люди станут больше задумываться о своем здоровье», - заключили специалисты центра.