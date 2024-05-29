Многомиллиардная президентская субсидия даст существенный импульс развитию Камчатского края

Правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития ДФО приняла решение о направлении средств единой президентской субсидии, в размере 4,5 миллиардов рублей, в Камчатский край.

«Сегодня перед нами стоит исторический вызов — реализация мастер-плана Петропавловска-Камчатского. Это самый масштабный проект, который позволит преобразовать город так, как этого хотят горожане. Уже сейчас мы находимся на стадии реализации мастер-плана, и, с учётом серьёзной федеральной поддержки, которую мы получили в рамках единой президентской субсидии, нет сомнений в том, что ожидания жителей будут оправданы и мы сделаем город комфортнее для жизни», — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Камчатскому краю на 2024 год одобрено более 4,5 миллиарда рублей средств единой президентской субсидии. Большая часть этих средств, это более 2,5 миллиардов, пойдут на реализацию мероприятий мастер-плана, а также на реализацию отдельных социальных мероприятий. Прежде всего, это благоустройство территорий, также будет произведен большой объём капитального ремонта сетей водоснабжения, водоотведения, теплотрасс, чтобы затем возводить непосредственно объекты. Из социальных мероприятий нас поддержали в части создания шести современных мастерских для средних профессиональных образовательных организаций, софинансирования программы “Профессионалитет”, возведения модульных спортивных залов при школах в районах Камчатского края», — рассказала заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова.

Уже в 2024 году запланировано благоустройство не менее 17 дворовых территорий в рамках программы «1000 дворов», в рамках реализации мастер-плана в центре города будут отремонтированы магистральные водопровод и коллектор, проведены проектные работы для реконструкции и строительства ряда канализационных насосных станций в Петропавловск-Камчатском городском округе и Елизовском муниципальном районе, а также продолжатся работы по строительству котельной на газовом топливе в столице края.

«Около двух миллиардов рублей – это поддержка инфраструктуры территории опережающего развития. Нам направлен очередной транш для того, чтобы мы смогли завершить создание всей необходимой инфраструктуры прежде всего на ТРК “Паратунка” и-“Зеленовские озерки”, куда мы сейчас активно продолжаем привлекать инвесторов. Надо сказать, что они активно туда заходят», — отметила Юлия Морозова.

Напомним, единая президентская субсидия предоставляется регионам Дальневосточного федерального округа с 2018 года по линии Минвостокразвития РФ на модернизацию и строительство социальной инфраструктуры в центрах экономического роста Дальнего Востока.