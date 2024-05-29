Что такое снюс и чем опасен жевательный табак — медики предупреждают

Потребление снюса почти в 100% случаев приводит к возникновению повреждений слизистой полости рта. Кроме того, может возникнуть рецессия десны (смещение уровня десны с обнажением корня зуба). У любителей снюса часто наблюдают эрозию десен и стоматит, быстро портятся зубы. Возможны заболевания гортани, а также язвы или эрозии ротовой полости. Среди вероятных последствий потребления снюса – язвы и гастрит, ведь никотин попадает в желудочно-кишечный тракт и пищевод. Никотин, находящийся в составе, разрушает стенки сосудов и провоцирует образование атеросклеротических бляшек, ведет к развитию гипертонии, многократно повышает риск инсульта и инфаркта.

Еще в 2015 году Государственная Дума России выступила против снюса и в стране ввели запрет на его продажу. Причиной этому послужила высокая степень никотиновой зависимости и угрозе онкологических заболеваний, связанных с его употреблением. Однако, производители сменили состав товара и заменили табак на чистый никотин. Из-за этой уловки снюсы снова оказались на прилавках магазинов.

Употребление снюса предполагает, что табак остаётся во рту не менее 30 минут, за это время в организм попадает в десятки раз больше никотина, нежели при выкуривании одной, даже самой крепкой сигареты. Если в самой крепкой сигарете содержится до 1,5 мг никотина, то при употреблении табачного снюса можно получить до 22 мг никотина.

«Снюс с чистым никотином содержит в разы больше миллиграммов вещества – от 40 до 60. Несложно посчитать, что одна порция может быть равен двум выкуренным пачкам сигарет. Отравление таким никотином легко может привести к летальному исходу. Помните, что снюс, как и другие альтернативы традиционных сигарет НЕ помогают бросить курить. Если вы не в состоянии сами завязать с этой дурной привычкой, не стесняйтесь обратиться за квалифицированной помощью», — заключили специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.