Новый диагноз в медицинской практике – «EVALI»

Использование электронных сигарет и вейпов в мире породило новую болезнь — «EVALI», расшифровывается как – «electronic– cigarette of vaiping product use associated lung injury» - повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет или вейпов.

Впервые болезнь была диагностирована в 2019 году в США. Именно в этот год в стране был зафиксирован пик продаж электронных сигарет и вейпов. С тех пор в США от этого опасного и тяжелейшего недуга только по данным официальной статистики пострадали около трех тысяч человек, из них 68 человек погибли. Сотни человек на всю жизнь стали инвалидами. Эксперты считают, что больных гораздо больше и их количество со временем будет расти.



Новая болезнь коснулась и российских школьников, которые несмотря на все запреты продолжают использовать электронные сигареты и вейпы. Согласно статистике, пользуются подобными девайсами около 40% школьников России.