Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Здоровье
  4. Новый диагноз в медицинской практике – «EVALI»

Новый диагноз в медицинской практике – «EVALI»

11:25
9
Новый диагноз в медицинской практике – «EVALI»

Использование электронных сигарет и вейпов в мире породило новую болезнь — «EVALI», расшифровывается как – «electronic– cigarette of vaiping product use associated lung injury» - повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет или вейпов.

Впервые болезнь была диагностирована в 2019 году в США. Именно в этот год в стране был зафиксирован пик продаж электронных сигарет и вейпов. С тех пор в США от этого опасного и тяжелейшего недуга только по данным официальной статистики пострадали около трех тысяч человек, из них 68 человек погибли. Сотни человек на всю жизнь стали инвалидами. Эксперты считают, что больных гораздо больше и их количество со временем будет расти.

Новая болезнь коснулась и российских школьников, которые несмотря на все запреты продолжают использовать электронные сигареты и вейпы. Согласно статистике, пользуются подобными девайсами около 40% школьников России.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Новый дом на улице имени Защитников Донбасса на Камчатке сдадут через год
Ирина Яровая помогла организовать оперативную медицинскую помощь для годовалого внука жительницы Камчатки
Новый орган исполнительной власти создан на Камчатке
Новый Дом Культуры построят для жителей села Ковран на Камчатке
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.