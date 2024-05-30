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  4. Камчатцы успешно представили полуостров на Первенстве России по кикбоксингу

Камчатцы успешно представили полуостров на Первенстве России по кикбоксингу

14:20
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Камчатцы успешно представили полуостров на Первенстве России по кикбоксингу

Камчатские спортсмены завоевали девять медалей на Первенстве России по кикбоксингу. Об этом рассказали в пресс-службе ПКГО.

В Каспийске завершилось Первенство России по кикбоксингу памяти Али Порсукова. Из одиннадцати воспитанников спортивной школы № 5 Петропавловска-Камчатского восемь завоевали медали, двое выполнили норматив «Мастер спорта», а четверо были включены в состав сборной России.

Всего в соревнованиях приняли участие больше двух тысяч участников из семидесяти регионов России в возрасте от 7 до 18 лет. Первенство проводилось в шести дисциплинах кикбоксинга: «К1», «фулл-контакт», «лоу-кик», «лайт-контакт», «поинтфайтинг», «сольные композиции».

Артём Баландин и Лейла Мамедова заняли вторые места и выполнили норматив «Кандидат в мастера спорта». Также серебряными призёрами стали Владислава Лохвицкая и Марк Дорошук. Александр Пимкин стал бронзовым призёром сразу в двух дисциплинах: «лайт-контакт» и «поинтфайтинг». Медербек Сапарбеков, Тимур Королёв и Ярослав Царёв заняли третьи места в своих категориях.

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