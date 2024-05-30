Курение кальянов — факты и только! Медики предупреждают

Много людей, которые до сих пор наивно полагают, что курение кальяна – безвредная забава. Но это не так. Согласно утверждению специалистов Всемирной Организации Здравоохранения, курение кальяна и его воздействие на организм нисколько не меньше, чем вред курения сигарет.

«Курение кальяна довольно длительный процесс. За 30-40 минут курильщик может вдохнуть столько табачного дыма, сколько содержится примерно в 100 сигаретах. Дым от кальяна также как и в сигаретах, содержит большое количество угарного газа, солей тяжелых металлов и многих других химических соединений, которые способны вызывать тяжелые заболевания», — рассказали специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Курение кальянов усугубляет симптомы различных заболеваний, например, астмы, бронхита, головной боли. Употребление кальяна повышает воспаления и сужает дыхательные пути. Кроме этого, ароматизаторы, содержащиеся в табаке, не имеют никакого отношения к натуральным эфирным маслам, которые используются в ароматерапии. Они являются химическими соединениями, которые опасны для здоровья.

Скрытые опасности для здоровья при курении кальяна мало кто считает обоснованными. Наоборот, из-за привлекательных ароматов, люди считают употребление кальяна безопасным и привлекательным. Некоторые курильщики, переходя с сигарет на кальян, ошибочно полагают, что избавились от зависимости. Но верить в заблуждения и продолжать курить, значит намеренно вредить своему здоровью.