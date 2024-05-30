О влиянии курения на состояние кожи лица — медики рассказывают

Курение вызывает усиленное накопление гормона меланина в кожных слоях, что приводит к повышенной пигментации — появлению темных пятен. При сужении капилляров ухудшается кровоснабжение тканей, что проявляется изменением цвета лица, оно приобретает серо-блеклый оттенок, а у заядлых курильщиков к серому оттенку добавляется желтушный цвет, кожа дряблая с углублением уже имеющихся морщин и появлением новых.

«Постоянное напряжение губ во время втягивания дыма провоцирует образование так называемых «морщин курильщика» - исчерченная кожа над верхней губой в сочетании с размытым контуром губ и уменьшением их объема», — отметили специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Курение приводит к появлению на коже лица черных точек, прыщей. Активность воспалительных процессов в коже подстегивает никотин. Наряду с гормональными сбоями, нарушением обмена веществ и постоянными стрессами в комплексе с неправильным питанием - употребление табака является фактором риска развития многих кожных заболеваний: псориаза людей, васкулита, атопического дерматита, экземы, алопеции, кожной красной волчанки, а также онкологии.

Очень сложно прогнозировать, через какое время кожа восстановится после полного отказа от курения. Это зависит от возраста, уровня патологических изменений, индивидуальных особенностей организма. Поэтому, медики советуют как можно раньше избавиться от вредной привычки и наслаждаться здоровой кожей!