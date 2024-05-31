Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Здоровье
  4. Тридцать первое мая – Всемирный день борьбы с курением

Тридцать первое мая – Всемирный день борьбы с курением

12:35
38
Тридцать первое мая – Всемирный день борьбы с курением

В 2024 году Всемирный день борьбы с курением проходит под девизом: «Защитить детей от вмешательства табачной продукции».

В этот день проводятся просветительские акции и мероприятия, спортивные соревнования и забеги, организовываются конференции и семинары. Это праздник всех тех, кто ведет здоровый образ жизни.

«Глобальная цель Всемирного дня без табака – это содействие в защите нынешнего и будущего поколений не только от разрушительных последствий для здоровья, но и от социальных, экологических и экономических бедствий, которые связаны с употреблением табака и воздействием табачного дыма»,— отметили специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией отмечается сегодня,17 мая
Первые соревнования по борьбе корэш провели в Петропавловске-Камчатском
Больше 200 камчатцев поучаствовали в первой сезонной уборке города
Первомай на Камчатке перевели в онлайн-формат. Готовьте фото! 
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.