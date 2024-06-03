Камчатское УФАС России: органам местного самоуправления Камчатского края необходимо надлежащим образом исполнять обязанности по контролю за рекламными конструкциями

Камчатским УФАС России, во исполнение поручения ФАС России о проведение контрольных мероприятий в части надлежащего исполнения органам местного самоуправления обязанностей в сфере контроля за установкой и эксплуатацией рекламных конструкций на территории Камчатского края, были направлены запросы в региональные муниципалитеты. По результатам выявлено следующее.

В рамках контрольных мероприятий, антимонопольное ведомство усмотрело неисполнение Администрацией ЗАТО города Вилючинска обязанности по осуществлению демонтажа рекламных конструкций. Так, в городе Вилючинске были выявлены рекламные конструкции, разрешения на установку и эксплуатацию которых не выдавались.



В результате чего Администрации ЗАТО Вилючинска было выдано предупреждение о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций. Нарушения должны быть устранены до 1 июня 2024 года.



Отметим, что вопросы соблюдения действующих правил должны находиться на особом контроле муниципалитетов, так как владельцы рекламных конструкций, установленных без разрешения органов местного самоуправления и без включения в схему размещения рекламных конструкций, получают необоснованные преимущества перед добросовестными конкурентами и не направляют выплаты в бюджет муниципалитетов. Для устранения возможных злоупотреблений органы местного самоуправления имеют право выдавать владельцам незаконных рекламных конструкций предписания о демонтаже и контролировать их исполнение.



Неисполнение органами местного самоуправления данных функций может привести к нарушениям антимонопольного законодательства*.



Представители муниципальной власти также проинформированы об изменениях в законодательстве, связанных с договорами на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Согласно новым правилам с 4 мая текущего года, лица, ранее заключившие такие договоры вправе до 31 декабря 2024 года рассчитывать на пролонгацию договора сроком до 10 лет. При условии отсутствия задолженности. С процедурой пролонгации можно ознакомиться в муниципалитетах.



* Ст. 15 Федерального закона №135 «О защите конкуренции».