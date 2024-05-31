Что будет с организмом если бросить курить? — медицинский хрономер

Об этапах очищения организма после отказа от курения рассказали специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики:

Через 20 минут после выкуренной сигареты в норму приходит частота сердечных сокращений, нормализуется артериальное давление, повышается активность организма.

Через 2 часа после отказа почки начинают активно очищать кровь от никотина и выводить его из организма.

Через 12 часов одышка курильщика уменьшается, появляется легкость дыхания. Уровень кислорода в крови повышается до нормального уровня.

Через 24 часа никотин полностью выводится из организма, но выработка ацетилхолина пока на недостаточном уровне.

Через 2 дня бронхи начинают избавляться от накопленной слизи. Этот процесс может сопровождаться кашлем и отхаркиванием.

Через 4 дня нормализуется кровообращение, начинается восстановление слизистой желудка, улучшается секреция поджелудочной железы.

Через 7 дней некоторые ткани и клетки практически полностью обновились, в желудке и кишечнике зарождается новый эпителий, который не знаком с никотином. Тяга к курению значительно снижается.

Через 14 дней продолжается усиленное обновление клеток кожи, заканчивается регенерация слизистой бронхов. Полностью обновляется запас тромбоцитов, уходит кашель, улучшается цвет лица.

Через 2 месяца на лице появляется румянец, меняется работа желудочно-кишечного тракта. В норму приходит метаболизм.



Через полгода происходит полная нормализация кровяной среды, заканчивается процесс регенерации печени, клетки внутренних органов активно восстанавливаются.



На полное восстановление потребуется в лучшем случае 2 года. Однако общее оздоровление наступает сразу же, буквально с первого дня без никотина.