Как правильно бросить курить? — отвечают психологи

О том, как правильно избавиться от зависимости от табака, рассказала медицинский психолог ГБУЗ КК Наркологический диспансер Юшкова Евгения:

1. В первую очередь необходимо поверить в себя и свои силы. Осознайте, что у вас есть сила воли и решимость бросить эту привычку.

2. Важно бросить курить сразу. Только полный и резкий отказ от сигарет поможет завязать с табакокурением.

3. Уберите из зоны видимости предметы, которые наталкивают вас на мысли о курении. Пепельницы, зажигалки и сигареты лучше выбросить или отдать.

4. Как только появилась мысль сходить покурить, займитесь каким-нибудь делом, которое способно вас отвлечь. В этом хорошо помогают занятия спортом.

5. Замените сигарету водой. Держите в руках бутылку, делайте короткие глотки. Это поможет отвлечься от мысли о курении.

6. Не заедайте желание покурить, особенно семечками, конфетами и другими сладостями. Сам отказ от курения никак не способствует набору веса, однако, многие люди не замечают, что после избавления от этой привычки, начинают больше есть.

7. Питайтесь сбалансированно. Отдайте предпочтение овощам и фруктам. Они не только помогут сохранить вес, но и сделают вкус сигарет менее приятным.

8. Если вы курите за компанию с друзьями, то лучше на какое-то время ограничить общение с курящими людьми. Так вы избавите себя от лишнего соблазна.

9. Если вы привыкли справляться со своими эмоциями с помощью сигареты, попробуйте заменить её на другое занятие. Например, в этот момент полезно заняться медитацией, осознанным дыханием или релаксом.

Подумайте, почему именно вы хотите перестать курить. И запишите эти причины: боитесь болезни, уже болеете, хотите позаботиться о близких, подать хороший пример детям или прожить на 15 лет больше полноценной жизнью.