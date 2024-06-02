Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Регион
  4. Подводники Вилючинска по-уставному отметили начало летнего «учебного полугодия»

Подводники Вилючинска по-уставному отметили начало летнего «учебного полугодия»

10:30
54
Подводники Вилючинска по-уставному отметили начало летнего «учебного полугодия»

Торжественный митинг по случаю начала летнего периода обучения состоялся в пункте базирования Подводных сил ТОФ в Вилючинске. Принимал парад командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина. Он поздравил моряков с началом боевой учёбы и поблагодарил за высокие показатели по итогам зимнего периода обучения.

«Вы с достоинством и честью выполняет свой воинский долг, мужественно несёте свою нелёгкую службу по обеспечению безопасности дальневосточных рубежей Российской Федерации», — отметил адмирал Лиина

Часть боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ выполняют поставленные задачи в море в различных районах зоны ответственности Тихоокеанского флота.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Проект благоустройства пешеходной зоны лидирует в Вилючинске на Камчатке
Вилючинским школьникам расскажут о камчатском казачестве
Камчатка вспоминает моряков К-129 в День памяти погибших подводников, 7 апреля.
Сцена вилючинского ДК «Меридиан» на Камчатке впервые была отдана «Flamenco del Mar»
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.