Подводники Вилючинска по-уставному отметили начало летнего «учебного полугодия»

Торжественный митинг по случаю начала летнего периода обучения состоялся в пункте базирования Подводных сил ТОФ в Вилючинске. Принимал парад командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина. Он поздравил моряков с началом боевой учёбы и поблагодарил за высокие показатели по итогам зимнего периода обучения.

«Вы с достоинством и честью выполняет свой воинский долг, мужественно несёте свою нелёгкую службу по обеспечению безопасности дальневосточных рубежей Российской Федерации», — отметил адмирал Лиина

Часть боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ выполняют поставленные задачи в море в различных районах зоны ответственности Тихоокеанского флота.