Чем опасно пассивное курение? — медицинский ликбез

Как это ни парадоксально, но, когда человек курит, больше токсичных веществ попадает не в его легкие, а в окружающую атмосферу.

«Можно сказать, что курящие люди не только наносят вред своему организму, но и загрязняют окружающую среду. Также, курильщики наносят колоссальный вред для окружающих их людей», — рассказали медики Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Табачный дым выделяет более 5000 химических веществ, и многие из них вредны. Большая часть вредного табачного дыма невидима, но он легко распространяется и может находиться в воздухе часами. Он также может накапливаться на поверхностях и одежде. Поэтому здоровье некурящих людей, которые живут или работают в окружении курящих, подвергается огромному риску. Дым вызывает раздражение и воспаление слизистых носоглотки, гортани и глаз.

При этом пассивное курение может повышать риск развития рака легких, сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. И это далеко не весь список болезней от пассивного курения. Разница между пассивным и активным курением состоит лишь во времени, когда его последствия окажут влияние на работу внутренних органов. Получается, что неважно, курит ли человек сигареты или вдыхает побочный поток сигаретного дыма, он в обоих случаях рискует сильно навредить своему здоровью.

Для детей табачный дым опаснее, ведь у них менее развиты дыхательные пути, легкие и иммунная система. Детский организм еще растет, и его нужно защищать от вредного воздействия окружающей среды. Дети и младенцы, подвергающиеся воздействию пассивного курения, подвергаются повышенному риску развития астмы и респираторных инфекций.

Опасность курения рядом с детьми не ограничивается только пассивным курением. Существуют убедительные доказательства, что вероятность того, что дети сами начнут курить, значительно выше, если у них есть курящие члены семьи или они живут с курящими людьми.

Курение наносит непоправимый вред здоровью как курящего, так и некурящего человека, который находится рядом. Нет установленной безопасной дозы табачного дыма, поэтому единственный способ обезопасить себя и своих близких – бросить курить!