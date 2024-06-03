В России стартовала неделя, посвященная сохранению здоровья детей

В целях раннего выявления тяжелых наследственных и врожденных заболеваний в Российской Федерации проводится неонатальный скрининг, который позволяет своевременно диагностировать заболевания, начать лечение. В структуре первичной заболеваемости детей 0-14 лет произошли существенные изменения. Среди неблагоприятных тенденций отмечено увеличение распространенности заболеваний глаз, травм, рост заболеваемости злокачественными новообразованиями, ожирением, сахарным диабетом.

Особое внимание государства уделяется категории детей, страдающих редкими заболеваниями, приводящими к ранней инвалидизации и сокращению продолжительности жизни.

Главным фактором в сохранении здоровья детей является семья. Именно закладывать все основные знания о ведении здорового образа жизни. Психологический климат в семье, обстановка, в которой воспитывается ребенок, имеют огромное влияние на состояние его физического и психического здоровья. В комфортной ситуации развитие ребенка идет быстрее и гармоничнее.

«Если взрослые научат детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье, если они будут личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровы и развиты не только духовно, но и физически», — отметили специалисты Камчатского центра общественного здоровья и медицинской профилактики.