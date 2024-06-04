Федеральный проект «50 школьных спортивных залов» будет реализован в Усть-Большерецке на Камчатке. Здесь построят модульный спортзал

В июле 2024 года будет заключен контракт на строительство модульного спортивного зала для школы №2 в Усть-Большерецке. Ввод объекта в эксплуатацию в 2025 году, сообщили в правительстве региона. Работы проведут в рамках федерального проекта «50 спортивных залов в ДФО». Площадь спортивного зала 900 м2. В проекте предусмотрены раздевалки, душевые, санузлы, тренерская и другие помещения, отвечающие современным требованиям спортивных залов.

«Школа построена в 1973 году. Спортивный зал перегружен. Он используется не только школьниками, но и жителями села. Приходится ежедневно переоборудовать зал под занятия различными видами спорта. На базе школы функционирует спортивный клуб. Школа готова принять участие в реализации проекта «Киокусинкай в школу». Ввод в эксплуатацию нового спортивного объекта позволит увеличить число регулярно занимающихся спортом», — рассказал начальник отдела отдела воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства образования Камчатского края Сергей Пивняк.

Отметим, разработка проекта спортивного зала и техническое задание принадлежит куратору проекта «50 спортивных залов в школах ДФО» и «Киокусинкай в школу» - трехкратным чемпионом мира по карате Хаидом Мантаевым совместно с АО «НИЦС».