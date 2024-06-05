Зверская забава. Чем закончится расследование незаконной охоты на медведей в камчатском заказнике?

УМВД России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело по статье 258 УК РФ, часть 1, пункт «а» – «Незаконная охота» – за незаконный отстрел одной особи бурого медведя. Проводится расследование, устанавливаются виновные и обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.





Речь идет о скандальном инциденте, потрясшем своим цинизмом и жестокостью жителей Камчатки и всей страны, – расстреле с вертолета трех медведей неустановленной группой браконьеров. В полиции пока не уточнили, почему расследуются действия в отношении лишь одного животного. Медведей перевозили, привязав стропами за голову, и снимали с них шкуры. Это произошло в период с 23 по 24 апреля 2024 года на территории особо охраняемого государственного природного заказника «Река Удочка», в верховьях реки Маркеева Усть-Большерецкого района Камчатки.

Один из свидетелей этих драматичных событий, которому удалось зафиксировать случившееся на видеокамеру телефона, – охотничий инспектор Владимир Сергиенко. 29 апреля его опросил полицейский оперуполномоченный в связи с поступившим в УМВД заявлением от общественной организации о незаконной охоте.

Свидетелей расправы над хищниками было трое

Сергиенко рассказал полицейскому, что около 16:50 он увидел и снял на камеру летевший в сторону Малого озера вертолет в корпусе серого цвета с синей полосой по борту с бортовым номером RA-1615G.

«Я отчетливо видел, что в салоне вертолета находилось помимо пилота еще два человека, которые смотрели в мою сторону. После чего вертолет проследовал в сторону Малого озера, которое находится в Усть- Большерецком районе. Далее я продолжил движение в сторону реки Правой Маркеева. Примерно в 18:00, находясь в верховье реки Правой Маркеева, я увидел, что тот же вертолет осуществляет посадку вверху реки Маркеева. Так как данный вертолет находился от меня примерно в 4–5 км, я вел наблюдение через бинокль. Я видел, что вертолет осуществил посадку к группе людей, состоящей из двух человек, которые занимались снятием шкуры с убитого медведя, после чего я начал фиксировать происходящее на камеру принадлежащего мне сотового телефона и фотоаппарата марки «Canon». Примерно через час группа людей села в салон вертолета с бортовым номером RA-1615G, произвели взлет, проследовали по направлению вулкана Опала (над заказником «Река Удочка»)», – сказано в объяснениях охотинспектора Владимира Сергиенко.

Он указал, что вместе с ним на данном участке находились и видели все происходящее знакомые охотники – Дмитрий и Евгений (их фамилии редакция не разглашает).

На следующий день, 24 апреля 2024 года, около 9:00 Сергиенко вместе с двумя охотниками, накануне ставшими свидетелями расправы над хищником, на трех снегоходах направлялись от охотничьего домика в сторону верховья реки Маркеева.

«Около 11:30 (далее указаны координаты местности. – Ред.) мы втроем увидели летящий вертолет в корпусе серого цвета с синей полосой по борту с бортовым номером RA-1615G, который осуществлял полет на расстоянии около 20 метров от земляной поверхности. По пути следования пилот вертолета, обнаружив нас, совершил резкий разворот, начал удаляться по руслу реки Маркеева, вверх по направлению. Через 2–5 минут я вместе с Дмитрием и Евгением вел наблюдение через окуляры бинокля. Наблюдали, что вертолет на расстоянии трех километров от нас в районе горы Вершина Маркеева совершает полеты на предельно малых высотах. Затем увидел, что медведь, испугавшись вертолета, бежал вниз по склону. Тогда я начал вести фотовидеофиксацию с принадлежащего мне сотового телефона. Я снял видео того, как вертолет с бортовым номером RA-1615G (номер видел через бинокль) гнался за убегающим по склону вниз медведем, при этом я вместе с Дмитрием и Евгением отчетливо слышали два выстрела. Далее вертолет скрылся из нашего поля зрения в распадке горы Маркеева. В 12:00 я вместе с Дмитрием и Евгением увидел, что вертолет с бортовым номером RA-1615G вел транспортировку убитого медведя через стропы, подвязанные за голову», – рассказал Владимир Сергиенко.

Эту транспортировку охотинспектор также снял на камеру телефона. Он пояснил, что сам факт выстрела именно с борта вертолета не наблюдал, так как вертолет спустился в распадок и видно его не было. Но других воздушных судов, воздушной и сухопутной техники, присутствия людей в данный промежуток времени на указанном им участке не было.

В этот же день, 24 апреля, Сергиенко со своими знакомыми наблюдал, как около 12:40 тот же вертолет вернулся и направился в сторону ООПТ «Река Удочка».

«Оттуда около 13:30 мы наблюдали в бинокль без видеофиксации, как данный вертолет транспортировал таким же способом предмет, похожий на убитого медведя», – рассказал полиции охотинспектор.

Он пояснил, что указанный вертолет находился на вверенном ему участке: «Охота на моем участке осуществляется только с разрешения ООО «Корсак». Разрешения на добычу охотничьих ресурсов они (неустановленные браконьеры. – Ред.) не получали».

Охотинспектор назвал полиции и данные пилота: «Пилот вертолета мне известен из общественной массы, им является Крошкин Геннадий. Данный гражданин является пилотом вертолета с бортовым номером RA-1615G».

Зачем упускали время?

Объяснения Владимира Сергиенко полиция передала в работу… участковому Усть-Большерецкого района, который добросовестно их переписал. На основании этих «следственных действий» 5 мая 2024 года начальник усть-большерецкого МО МВД России издал постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

«В ходе проведения проверки установить лиц, находившихся 23.04.2024 и 24.04.2024 в верховьях р. Маркеева, осуществлявших охоту на медведей с вертолета марки Б 105, бортовой номер RA-1615G, не представилось возможным, так как пилот вертолета Крошкин Г.И. по данному факту не опрошен, ввиду того что на территории Усть-Большерецкого района последний не проживает. На основании вышеизложенного и анализируя совокупность собранных материалов, орган дознания приходит к выводу, что по данному факту отсутствует событие преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ, так как факт незаконной охоты до настоящего времени достоверно не установлен», – написано в отказном материале.

Впрочем, вторым пунктом полицейский чиновник ходатайствует перед прокурором Усть-Большерецкого района об отмене собственного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела «и направления материалов для проведения дополнительной проверки в виду неполноты собранного материала».

28 мая стало известно, что уголовное дело возбуждено.

Мы попросили прокомментировать эту историю Владимира Шаблия, руководителя группы реагирования на выходы опасных животных в Петропавловске-Камчатском. Шаблий – опытный охотник, а также пенсионер МВД с опытом расследования сложных дел, поэтому его экспертное мнение заслуживает внимания.

«Считаю, что все закончится ничем. Почему? Получив информацию, отписали участковому, а участковым такие дела по определению не по зубам. Этим должен был сразу заниматься следователь и оперы. Браконьеры были не простые граждане, учитывая затраты на данное мероприятие. Оперативно не проведены необходимые следственные действия – осмотр вертолета, мест разделки, сам вертолет не арестован.

Что за база находится у озера Большого? Строение законное? Кто приглашал на охоту, не имея охотугодий? Кто оплачивал вертолет? В отказном – неустановленные лица! Так, может, вертолет и не летал? Получается, что взлеты, посадки, перелеты никто не контролирует? Почему не сделаны запросы авиадиспетчерам? Маршрут были обязаны зарегистрировать, дать место посадки, все это фиксируется через GPS. Плюс мы в погранзоне, значит, полеты контролируют пограничники. Или у нас сейчас свободно можно летать через границу? И много других вопросов, на которые не ответила полиция. Устанавливать эти факты нужно было по горячим следам. Сейчас время упущено. Можно вспомнить расстрел минимум семи медведей возле туши кита (речь идет об инциденте в конце августа 2020 года, когда неизвестные расправились с медведями, пришедшими к Охотскому морю полакомиться тушей выброшенного на берег кита – ред.). Шумихи было в прессе много, а никто так и не понес за это ответственности. Расстрелянных медведей обнаруживают каждый год, и никому нет до этого дела», – сказал Владимир Шаблий.

Больше хочется верить полиции и министру природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексею Кумарькову, который заверил: «В связи с поступлением фактов о браконьерстве на территории государственного природного заказника нами совместно с полицией проводится весь комплекс необходимых мероприятий по установлению всех обстоятельств данного правонарушения».

Директор КГБУ «Служба по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края» Виктор Фуряев рассказал, что в период предполагаемой охоты разрешения на посещения заказника не выдавались.

Интересно, что пилот злосчастного вертолета Геннадий Крошкин подтвердил «Известиям», проводившим свое журналистское расследование, что летательный аппарат частный и не принадлежит какой-либо авиакомпании, но отверг какие-либо обвинения в осуществлении браконьерской деятельности с борта воздушного судна. Он утверждает, что была проведена экспертиза, которая доказывает отсутствие факта стрельбы, – на борту не было обнаружено следов пороха.

Есть мнение, что результатом работы следствия может стать лишь привлечение к ответственности за то, что вертолет залетал на охраняемую территорию без разрешения. Хотя из показаний свидетеля явно следует, что была осуществлена незаконная добыча на особо охраняемой территории с использованием воздушного судна группой лиц по предварительному сговору. Браконьеры нанесли природе крупный ущерб.

Наказание за незаконную охоту предусмотрено ст. 258 Уголовного кодекса России. Если будет доказано, что в убийстве участвовала организованная группа лиц, ее участникам будет грозить штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы сроком до пяти лет.

Прогнозы каких экспертов сбудутся – покажет время. Прокуратура Камчатского края взяла на контроль расследование уголовного дела. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств и лиц, причастных к происшествию.

Сергей СЕМЕНОВ

Фото: Виктор Гуменюк