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  4. И пришел День первой рыбы! Традиционный праздник сегодня в Ключах на Камчатке

И пришел День первой рыбы! Традиционный праздник сегодня в Ключах на Камчатке

17:10
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И пришел День первой рыбы! Традиционный праздник сегодня в Ключах на Камчатке

К помощи древних ритуалов обратились жители посёлка Ключи, суть которых заманить рыбу в сети, ради богатого улова, сообщили в администрации поселения.

«Праздник открыли традиционные обряды очищения и плетения травяной косы, которую преподнесли как подношение реке, чтобы в грядущем году рыбаков ждал богатый улов. С поздравительным словом выступил представитель ОО «КМНК п. Ключи» Владимир Ханзутин.Концертную программу праздника первой рыбы провели артисты местного национального коллектива «Завина». Гости мероприятия угощались наваристой ухой и чаем», — сказано в сообщении телеграм-канала администрации Ключей.

Глава Ключевского сельского полселения Михаил Бусаргин, обратился к силе доброго слова, без призвания духов реки, пожелав всем рыбакам и жителям богатого улова, счастья, благополучия и здоровья.

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