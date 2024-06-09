И пришел День первой рыбы! Традиционный праздник сегодня в Ключах на Камчатке

К помощи древних ритуалов обратились жители посёлка Ключи, суть которых заманить рыбу в сети, ради богатого улова, сообщили в администрации поселения.



«Праздник открыли традиционные обряды очищения и плетения травяной косы, которую преподнесли как подношение реке, чтобы в грядущем году рыбаков ждал богатый улов. С поздравительным словом выступил представитель ОО «КМНК п. Ключи» Владимир Ханзутин.Концертную программу праздника первой рыбы провели артисты местного национального коллектива «Завина». Гости мероприятия угощались наваристой ухой и чаем», — сказано в сообщении телеграм-канала администрации Ключей.



Глава Ключевского сельского полселения Михаил Бусаргин, обратился к силе доброго слова, без призвания духов реки, пожелав всем рыбакам и жителям богатого улова, счастья, благополучия и здоровья.