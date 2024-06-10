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  4. Проезда нет на участке между 207 по 209 километром автодороги Мальково — Ключи — Усть-Камчатск

Проезда нет на участке между 207 по 209 километром автодороги Мальково — Ключи — Усть-Камчатск

14:55
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Проезда нет на участке между 207 по 209 километром автодороги Мальково — Ключи — Усть-Камчатск

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует автовладельцам воздержаться от поездок по маршруту Мальково — Ключи — Усть-Камчатск

«По информации КГКУ «Камчатуправтодор», поздно вечером 9 июня введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск с 207 по 209 километр», — говорится в сообщении.

Ограничение введено в превентивных целях в связи с размывом земляного полотна и потерей несущей способности дорожной одежды. Скопления автотранспорта на трассе нет. Информация об открытии участка дороги будет дана дополнительно.

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