Проезда нет на участке между 207 по 209 километром автодороги Мальково — Ключи — Усть-Камчатск

Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует автовладельцам воздержаться от поездок по маршруту Мальково — Ключи — Усть-Камчатск



«По информации КГКУ «Камчатуправтодор», поздно вечером 9 июня введено ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Мильково — Ключи — Усть-Камчатск с 207 по 209 километр», — говорится в сообщении.



Ограничение введено в превентивных целях в связи с размывом земляного полотна и потерей несущей способности дорожной одежды. Скопления автотранспорта на трассе нет. Информация об открытии участка дороги будет дана дополнительно.