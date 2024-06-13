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Завоз продукции на север Камчатского края позволят новые транспортные коридоры

10:10
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Завоз продукции на север Камчатского края позволят новые транспортные коридоры

В интервью «ФедералПресс» глава региона Владимир Солодов сообщил, что облегчить завоз продукции на север Камчатки позволят новые транспортные коридоры. Итоговыми результатами станут сокращение транспортной составляющей и сроков доставки.

«У нас на Камчатке есть свои ограничения. Ключевым является отдалённость полуострова от основной части России, что влечёт за собой дорогую доставку и в последующем удорожание потребляемой продукции. Важнейшее решение, которое принято по итогам форума, позволит облегчить и удешевить северный завоз. Базовые позиции доставки получат преимущества в очередности и в субсидировании самого завоза», — сказал Владимир Солодов.

С 1 апреля 2024 года вступил в силу новый федеральный закон о северном завозе. На Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о новом операторе.

«В начале этого года мы столкнулись с серьезной турбулентностью – сроки поставки продукции выросли из-за ремонта на российских железных дорогах. Так вот северный завоз позволит быть уверенными, что камчатские грузы будут доставляться в приоритетном порядке. Расширение маршрутов доставки, уход от единственного железнодорожного маршрута и развитие северного морского пути позволит качественно сдержать рост цен и уменьшить затраты на обслуживание транспорта», – подчеркнул глава региона.

Северный морской путь – важнейший транспортный коридор для Камчатского края. Регион является восточными воротами северного пути и уже использует его для доставки строительных материалов и рыбной продукции в кратчайшие сроки.

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