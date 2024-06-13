Спортивный День России на Тихом океане провели елизовские пенсионеры, а петропавловские на «Спартаке»

Движение, дыхание и хорошее настроение, так мотивировали себя участники «Дня России на Тихом океане», сообщили организаторы спортивно-массового мероприятия. В нем приняли участие более 80 человек.

«Традиционно Елизовское отделение Союза пенсионеров отмечает День России на берегу Тихого океана. В этом году участников стало ещё больше. К нам присоединились представители Союза пенсионеров г. Петропавловска - Камчатского. Погодам не помешала нам совместно петь песни, организовать и провести игровая программу, разминку и тренировку по северной ходьбе», — рассказали в Центре управления спортивными объектами на Камчатке.

В этот же день состоялись заключительные состязания муниципального этапа Спартакиады пенсионеров. В дисциплинах «Общая физическая подготовка», настольный теннис и шахматах. Ранее участники состязались в дартсе, пулевой стрельбе и плавании.

«Спортсмены с лучшими результатами будут представлять Петропавловск-Камчатский на краевом этапе Спартакиады пенсионеров России, сообщили в отделе по оказанию социальных услуг Управления образования администрации города» — рассказали организаторы.