Лососевая путина начинается в Олюторском и Карагинском районах. Первый невод рыбаки забросят 15 июня

Завтра,15 июня, на восточном побережье Камчатки, в Карагинском и Олюторском районах, начинается лососевая путина. В этом году улов горбуши, основной промысловой рыбы на лососевой путине, по прогнозам учёных будет около 68 тысяч тонн.

«Это, конечно, существенно меньше объёмов прошлого года. Соответствующие прогнозы Камчатниро дал нам ещё весной, и мы рассчитываем на их достижение. Отмечу, что мы как жители Камчатки понимаем, что год от года сохраняется периодичность объёмов вылова лососей. Напомню, что прогнозируемые уловы восточного побережья составляют более 50% всей лососёвой путины. Промысел будет проходить в традиционном режиме, установлены несколько проходных дней в неделю для обеспечения пропуска рыбы в реки для воспроизводства», — сказала зампред правительства Юлия Морозова.

С 20 июня, приступят к промыслу в Тигильском районе. В Мильковском и Быстринском округах начало путины намечено на 21 июня. С 1 июля промысел лосося начнется на реке Озерная. На западном побережье основная путина откроется с 11 июля.

Установлен ставший традиционным режим проходных дней 2-3 дня в неделю для сетного лова в реках, для морских акваторий два дня в неделю в Камчатском заливе, а также Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах.

Напомним, путина на Камчатке стартовала 1 июня. Прогнозируемые рыбохозяйственной наукой объёмы вылова тихоокеанских лососей в Камчатском крае в 2024 году составляют 167,3 тысячи тонн при общем прогнозе по Дальнему Востоку 320 тысяч тонн. При этом прогноз по горбуше, составляющей основную массу уловов, в путину текущего года в три раза меньше, чем в прошлом году: 68 тысяч тонн на восточном побережье, 38 тысяч тонн — на западном.