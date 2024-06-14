Благоустройство парка началось в центре камчатского села Мильково

В Камчатском крае в селе Мильково началось строительство парка. Его территория превышает шесть гектаров, включая в себя уже существующую зону отдыха и пустырь. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Камчатского края. Там добавили, что проект парка разрабатывался с учётом мнения жителей и рекомендациями депутатов.

«Выделены значительные средства федерального бюджета для реализации национальных проектов. И главный объект － это парк в центре села Мильково, на благоустройство которого предусмотрено более 65 миллионов рублей», － прокомментировал депутат краевого Законодательного собрания Михаил Мананников.

В этом году предстоит сдать в эксплуатацию первую очередь парка отдыха.

«Сроки очень сжатые, но есть уверенность как у подрядчиков, так и у депутатского корпуса, что всё будет выполнено своевременно», － добавил Михаил Мананников.

Председатель Совета народных депутатов Мильковского округа Ирина Тяпкина назвала этот объект долгожданным.

«На территории уже поставлены вешки и начинается работа. Первое, что было сделано, － это видеонаблюдение. Мы будем наблюдать за стройкой 24 на 7. Что предполагается на территории? Спортивная зона, велодорожки, дорожка для прогулок, мамочки с колясками и детьми смогут посидеть в тенёчке. Постараемся, чтобы та зелёная зона, которая сейчас есть, была по максимуму сохранена, особенно хвойные деревья, сирень, яблони. Там будет видеонаблюдение и освещение. И это хорошее начало реконструкции всей территории от улицы Советской до площади Ленина», － рассказала Ирина Тяпкина. Она отметила, что в целом национальные проекты помогают развивать сёла, оснащать современным оборудованием учреждения здравоохранения, образования, культуры.

Объект возводится по нацпроекту «Комфортная городская среда» － в 2023 году село Мильково стало победителем конкурса для регионов ДФО от Камчатского края и получило федеральный грант на благоустройство парка на проспекте Космонавтов.

Добавим, что в этом году в Мильковском округе предстоит реализовать восемь мероприятий в рамках нацпроектов. Помимо обустройства парка отдыха, предстоит приобрести оборудование для Мильковской районной больницы, школ № 1 и 2, школы в Долиновке с целью оснащения «Точки роста». Кроме того, собираются благоустроить две пешеходные зоны в окружном центре и установить стелу «Мильково».