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  4. Елизовчан и гостей районного центра на Камчатке приглашают на День первой рыбы

Елизовчан и гостей районного центра на Камчатке приглашают на День первой рыбы

10:50
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Елизовчан и гостей районного центра на Камчатке приглашают на День первой рыбы

Старинные национальные обряды очищения и благодарения, конкурс по разделке рыбы, танцевальный мастер-класс и мастер-класс по изготовлению национального музыкального инструмента, а также изюминка праздников коренных народов – танцевальный марафон!

Все это — праздник День первой рыбы! Жителей и гостей города Елизово ждут сегодня, 15 июня на территории лыжно-прокатной базы на 34 км, сообщили организаторы.

Мероприятие будет ярким и запоминающимся, уверяют в администрации города Елизово. Ранее праздник отметили в краевой столице, Соболевском и Усть Камчатском районах.

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