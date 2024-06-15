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  4. Юные спасатели из Елизово отправились на соревнования «Школа безопасности» в Хабаровск

Юные спасатели из Елизово отправились на соревнования «Школа безопасности» в Хабаровск

14:20
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Юные спасатели из Елизово отправились на соревнования «Школа безопасности» в Хабаровск

Школьной команда «Юный спасатель» из средней школы имени Ролдугина представят Камчатский край на XIX межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности». Соревнования пройдут в Хабаровском крае, в селе Сикачи-Алян. Здесь соберутся сильнейшие команды из Дальневосточного федерального округа.

«Ребята прошли серьезный отбор, в результате которого одержали победу на региональном этапе соревнований «Школа безопасности» и были удостоены чести принять участие в межрегиональном этапе состязаний», — рассказали в елизовской районной администрации.

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