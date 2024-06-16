Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Регион
  4. Камчатский парламент проведет публичные слушания по исполнению краевого бюджета за 2023 год

Камчатский парламент проведет публичные слушания по исполнению краевого бюджета за 2023 год

10:30
36
Камчатский парламент проведет публичные слушания по исполнению краевого бюджета за 2023 год

Проект отчета уже предоставлен Правительством Камчатского края в краевой парламент. Жителей региона приглашают принять участие в предстоящих публичных слушаниях.

«На публичные слушания выносится проект закона «Об исполнении краевого бюджета за 2023 год». Документ опубликован в официальном печатном издании – газете «Официальные ведомости», а также размещен на сайте Законодательного Собрания Камчатского края», — прокомментировали в бюджетном комитете.

Сбор заявок на участие в публичных слушаниях осуществляется по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, дом 1, кабинет 430 тел. 8 (415-2) 42-51-75.

Вопросы и рекомендации к отчету об исполнении краевого бюджета за 2023 год необходимо направлять в постоянный комитет Законодательного Собрания Камчатского края по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства по электронной почте KonyshevaTV@zaksobr.kamchatka.ru, TsukovDV@zaksobr.kamchatka.ru, либо по телефону 8 (415-2) 42-51-75.

«Срок представления предложений в проект рекомендаций публичных слушаний до 24 июня 2024 года включительно», — подчеркнули в комитете.

Публичные слушания также пройдут в режиме видеотрансляции, которая будет осуществляться на официальном сайте Законодательного Собрания Камчатского края www.zaksobr.kamchatka.ru (раздел – Видеотрансляция) и на странице Законодательного Собрания в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/zskamchatka.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Пять генераторов отправят камчатские парламентарии в зону проведения СВО — Ирина Унтилова
Камчатские парламентарии направили обращение в Правительство РФ в защиту жителей острова Беринга
Что изменить, чтобы с детского возраста закладывалась мысль о том, что семья – это главное в жизни? Вопросы демографии обсуждали камчатские парламентарии
Озеленение Петропавловска по мастер-плану обсудили камчатские парламентарии совместно с МУП «Спецдорремстрой»
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.