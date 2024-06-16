Камчатский парламент проведет публичные слушания по исполнению краевого бюджета за 2023 год

Проект отчета уже предоставлен Правительством Камчатского края в краевой парламент. Жителей региона приглашают принять участие в предстоящих публичных слушаниях.



«На публичные слушания выносится проект закона «Об исполнении краевого бюджета за 2023 год». Документ опубликован в официальном печатном издании – газете «Официальные ведомости», а также размещен на сайте Законодательного Собрания Камчатского края», — прокомментировали в бюджетном комитете.



Сбор заявок на участие в публичных слушаниях осуществляется по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, дом 1, кабинет 430 тел. 8 (415-2) 42-51-75.



Вопросы и рекомендации к отчету об исполнении краевого бюджета за 2023 год необходимо направлять в постоянный комитет Законодательного Собрания Камчатского края по бюджетной, налоговой, экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства по электронной почте KonyshevaTV@zaksobr.kamchatka.ru, TsukovDV@zaksobr.kamchatka.ru, либо по телефону 8 (415-2) 42-51-75.



«Срок представления предложений в проект рекомендаций публичных слушаний до 24 июня 2024 года включительно», — подчеркнули в комитете.



Публичные слушания также пройдут в режиме видеотрансляции, которая будет осуществляться на официальном сайте Законодательного Собрания Камчатского края www.zaksobr.kamchatka.ru (раздел – Видеотрансляция) и на странице Законодательного Собрания в социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/zskamchatka.