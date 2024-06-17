Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Регион
  4. В повестке сессии камчатского парламента отчёт губернатора и закон об ипотеке для мноодетных

В повестке сессии камчатского парламента отчёт губернатора и закон об ипотеке для мноодетных

10:35
30
В повестке сессии камчатского парламента отчёт губернатора и закон об ипотеке для мноодетных

Председатель Законодательного Собрания региона Ирина Унтилова рассказала о повестке 33-й сессии Законодательного Собрания Камчатского края

«Депутатам предстоит заслушать отчет главы региона об итогах работы Правительства за прошлый год. Подготовка к отчету губернатора началась заранее – депутаты направили блок вопросов главе региона, в том числе те, которые задают жители в округах. Свои вопросы подготовили все партийные фракции. Были подняты разные темы – от благоустройства и строительства социальных объектов до перспектив развития краевой экономики. Ожидаем, что ответы на ряд вопросов получим в ходе отчета губернатора», — сообщила председатель Законодательного Собрания региона.

Кроме того, на предстоящей сессии депутаты рассмотрят закон о новой мере социальной поддержки многодетных семей в виде выплаты на полное или частичное погашение ипотечных кредитов.

Трансляция сессии будет идти в онлайн-режиме будет на сайте Законодательного Собрания, в социальных сетях краевого парламента и Правительства, в эфире региональных телеканалов.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Губернатор Камчатского края навестил ветеранов Великой Отечественной войны в ДНР
Губернатор Камчатского края поздравил медработников с профессиональным праздником
Участники спецоперации имеют преимущество войти в состав Молодежного парламента Камчатки
Почти 300 тысяч рублей на покупку БПЛА землякам собрали жители Камчатского края
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.