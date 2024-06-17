В повестке сессии камчатского парламента отчёт губернатора и закон об ипотеке для мноодетных

Председатель Законодательного Собрания региона Ирина Унтилова рассказала о повестке 33-й сессии Законодательного Собрания Камчатского края

«Депутатам предстоит заслушать отчет главы региона об итогах работы Правительства за прошлый год. Подготовка к отчету губернатора началась заранее – депутаты направили блок вопросов главе региона, в том числе те, которые задают жители в округах. Свои вопросы подготовили все партийные фракции. Были подняты разные темы – от благоустройства и строительства социальных объектов до перспектив развития краевой экономики. Ожидаем, что ответы на ряд вопросов получим в ходе отчета губернатора», — сообщила председатель Законодательного Собрания региона.

Кроме того, на предстоящей сессии депутаты рассмотрят закон о новой мере социальной поддержки многодетных семей в виде выплаты на полное или частичное погашение ипотечных кредитов.

Трансляция сессии будет идти в онлайн-режиме будет на сайте Законодательного Собрания, в социальных сетях краевого парламента и Правительства, в эфире региональных телеканалов.