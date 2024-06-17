После тестовых апробаций на Камчатке стартовал экологический проект для дошкольников

На Камчатке в полной мере стартовал эколого-просветительский проект для дошкольников «Евражка о Камчатке». Разработкой всех материалов для занятия занимались специалисты Сети природных парков «Вулканы Камчатки» и АНО «Центр развития природных парков Камчатки».

«С ноября 2023 по май 2024 года занятия тестировались в трёх детских садах города Елизово. Теперь же проект стартовал на территории всего полуострова!», — прокомментировали событие организаторы

За лето в тридцать одном дошкольном учреждении края пройдут познавательные занятия. География проекта охватывает удаленные районы: от самых северных до самых южных – от Ачайваям до Озерновского!

«Проект за несколько занятий охватывает сферы, которые должны знать дети старшего дошкольного возраста. В каждом занятии включены разные виды деятельности, и каждое занятие отличается от другого. Замечательно то, что разработаны материалы, которые необходимы воспитателям для проведения занятий, в том числе справочные. Проект очень важен, так как благодаря нему дети получают знания о регионе, в котором они живут. Хочется сказать большое спасибо организаторам за возможность участвовать в таком проекте», — рассказала Алла Швецова, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе в детском саду «Ёлочка».

Проект реализуется при поддержке Министерства развития гражданского общества и молодёжи Камчатского края.