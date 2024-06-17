Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Регион
  4. После тестовых апробаций на Камчатке стартовал экологический проект для дошкольников

После тестовых апробаций на Камчатке стартовал экологический проект для дошкольников

13:55
38
После тестовых апробаций на Камчатке стартовал экологический проект для дошкольников

На Камчатке в полной мере стартовал эколого-просветительский проект для дошкольников «Евражка о Камчатке». Разработкой всех материалов для занятия занимались специалисты Сети природных парков «Вулканы Камчатки» и АНО «Центр развития природных парков Камчатки».

«С ноября 2023 по май 2024 года занятия тестировались в трёх детских садах города Елизово. Теперь же проект стартовал на территории всего полуострова!», — прокомментировали событие организаторы

За лето в тридцать одном дошкольном учреждении края пройдут познавательные занятия. География проекта охватывает удаленные районы: от самых северных до самых южных – от Ачайваям до Озерновского!

«Проект за несколько занятий охватывает сферы, которые должны знать дети старшего дошкольного возраста. В каждом занятии включены разные виды деятельности, и каждое занятие отличается от другого. Замечательно то, что разработаны материалы, которые необходимы воспитателям для проведения занятий, в том числе справочные. Проект очень важен, так как благодаря нему дети получают знания о регионе, в котором они живут. Хочется сказать большое спасибо организаторам за возможность участвовать в таком проекте», — рассказала Алла Швецова, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе в детском саду «Ёлочка».

Проект реализуется при поддержке Министерства развития гражданского общества и молодёжи Камчатского края.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Первого мая стартовал прием заявок на конкурс «Земля Приключений». Три миллиона рублей получит победитель
Этап всероссийского конкурса «Мастер года», для педагогов ССУЗ, стартовал на Камчатке
Сезон отправки призывников на срочную службу стартовал на Камчатке
Больше 20 тысяч покрышек сдали камчатские водители в рамках экологической акции
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.