Губернатор Камчатского края Владимир Солодов провёл рабочую встречу с делегацией представителей федеральных торговых сетей

Повышение объёмов поставок рыбы, добываемой на Камчатке, на внутренний рынок является одной из приоритетных задач правительства Камчатского края.

«Это важно, как для камчатских рыбаков, так и для решения социальной задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны, которую наш регион выполняет. Второй год реализуется проект “Доступная рыба”, в рамках которого мы упрощаем взаимодействие крупных торговых сетей, через которые реализуется львиная доля рыбной промышленности, и наших производителей. На сегодня есть большая заинтересованность и потребители в центральной части России для себя узнают и ценят камчатскую рыбу более высокого качества с контролем на всех этапах», — сказал Владимир Солодов.

Как отметил губернатор края, ключевая задача на дальнейшее сотрудничество заключается в развитии холодильных мощностей на Камчатке.

«И если в ближайшее время нам удастся реализовать ряд инвестиционных проектов в части создания дополнительных холодильных мощностей на Камчатке и увязать их с загрузкой мощностей в центральной России, в местах, приближенных к центрам сбыта, то сети получат более качественную продукцию в течение всего года, а рыбаки гарантированный сбыт, который очень важен в условиях волатильности рынков и сложностей с международными расчётами. При этом отмечу, что на сегодня доступны новые каналы доставки, в частности, Северным морским путём, в дополнение к наземной доставке», — добавил губернатор Владимир Солодов.

Напомним, Камчатка увеличила число участников федерального проекта «Доступная рыба». Его реализация позволяет расширить рынки сбыта для рыбохозяйственных предприятий Камчатского края и повышает доступность камчатской рыбы для жителей России. Так, в данный момент пять крупных торговых сетей принимают участие в социальном проекте. В прошлом году в его реализации участвовало три торговые сети.