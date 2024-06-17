Программа строительства арендного жилья на Камчатке — подрядчик завершает фасадные работы первого дома в Петропавловске

В Петропавловске-Камчатском возводится жилой комплекс 50 процентов жилого фонда которого будет передано жителям в рамках программы «Доступное арендное жильё в ДФО». Программа реализуется совместно Минвостокразвития России и ДОМ.РФ. Ввод дома в эксплуатацию состоится в сентябре 2024 года.

«Хочу поблагодарить коллег из ДОМ.РФ, которые интенсивно партнёрски с нами отрабатывают все нюансы. Программа арендного жилья очень важная для нас, потому что имеет два важнейших эффекта. С одной стороны, специалисты получают новое жильё качественно высокого уровня за треть рыночной арендной платы, а с другой стороны, эта программа стимулирует строительство в регионе, позволяет его нарастить. Таким образом, наша с институтом развития ДОМ.РФ программа арендного жилья увязывает поддержку строительного блока и специалистов. Сегодня мы также строим большой новый микрорайон “Дальневосточный квартал” в Петропавловске-Камчатском, где также запланированы квартиры по программе арендного жилья. Соответственно, на Камчатке в перспективе будет 670 квартир и первые 80 специалисты получат их уже этой осенью. Облечение слов в практическую плоскость станет лучше рекламой нашей работы», — сказал Владимир Солодов.

Новый жилой комплекс класса комфорт по улице Арсеньева включает в себя благоустройство территории с устройством детских и спортивных площадок, парковки, а также видеонаблюдение для обеспечения безопасности жильцов и их семей.

«Фасадные работы завершены на 99,9 процентов, закончен монтаж внутренних инженерных сетей, вентиляции, канализации, заканчивается установка входных дверей входных групп, ведётся отделка кафелем. Квартиры в доме по программе арендного жилья будут полностью готовы для того, чтобы жить сразу — они будут отделаны, оснащены основной мебелью и сантехникой. При благоустройстве территории жилого комплекса будут оборудованы современные детские и спортивные площадки, придомовое пространство будет огорожено, здесь будет установлена система видеонаблюдения для безопасности жителей, — рассказал Сергей Прудников заместитель директора по общим строительным вопросам ООО «Трест» — У нашего жилого комплекса масса преимуществ, в том числе отсутствие перегруженных объектов улично-дорожной сети, наличие всей необходимой инфраструктуры, потрясающие видовые характеристики и многое другое. Надеемся, что при поддержке правительства мы продолжим реализовывать в регионе такие проекты».

Программа арендного жилья также будет реализована в микрорайоне Северный, где в рамках реализации долгосрочного комплексного плана социально-экономического развития города Петропавловск-Камчатского строится «Дальневосточный квартал».

Инвестиционный проект реализуется в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка» по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), первые жилые метры – 619 квартир – появятся до конца 2025 года. Также арендное жильё планируют построить в Елизове. Напомним, с участием Банка ДОМ.РФ в Дальневосточном федеральном округе сегодня реализуется 63 проекта, благодаря которым жилищные условия улучшат 80 тыс. семей.