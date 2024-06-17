Законопослушным трудовым мигрантам на Камчатке упростят процедуры учета и оформления вида на жительство

Рабочая встреча по вопросам организации предоставления услуг по вопросам миграции в Многофункциональных центрах состоялась в краевой столице, сообщили в правительстве региона.

«Основная задача центров МФЦ – «Мои документы» – комплексное и оперативное решение вопросов заявителей с помощью квалифицированного персонала, в удобном для них месте и режиме, исключая их обращение в разные ведомства и организации для оформления одной услуги - с одной стороны, и с возможность получения заявителями в одном месте широкого спектра услуг – с другой», — рассказали организаторы .

На встречу в режиме видеоконференции собрались начальники отделений центров «Мои документы» со всего края. Было особо подчеркнуто, что только эффективная организация взаимодействия между органами внутренних дел и МФЦ позволит гражданам получать государственные услуги в комфортных условиях и в более короткие сроки.

«Обсуждение затронуло и иные направления деятельности миграционных подразделений, в том числе об упрощении процедуры продления миграционного учета для иностранцев, имеющих патенты, а также оформлении вида на жительства и разрешения на временное проживание в Российской Федерации», — рассказали в Министерстве цифрового развития Камчатского края.