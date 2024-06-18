Парламентарии Камчатки навестили аграриев полуострова и поговорили о развитии отрасли

Председатель аграрного комитета Оксана Герасимова и ее заместитель Роман Литвинов обсудили текущее состояние дел и перспективы развития предприятия, которое многие годы работает в области молочного животноводства и недавно, растениеводства.

«Прошлый год стал стартовым для выращивания зерна в Елизовском районе. В первый год мы посеяли 270 гектаров, и собрали хороший урожай – почти 600 тонн. Самое важное было получить хорошую себестоимость, чего удалось добиться. В прошлом году мы заготовили кормов даже с запасом. Сейчас, на фоне прошлогодних успехов по зерну, мы увеличили его объем в два раза. Урожай пойдет на питание нашим коровам. Необходимость выращивать зерно сложилась из-за ситуации на рынке. Сейчас зерно в России подорожало, плюс выросла стоимость его доставки на Камчатку. Наша задача – получить более низкую себестоимость и, соответственно, экономию бюджета», — рассказал генеральный директор АО «Заречное» Владимир Устименко.

Кроме выращивания зерна, в этом сезоне на полях «Заречного» вырастут картофель, морковь и свекла.

«С прошлого года «Заречное» начало реализовывать новую программу – зерноводство. Это связано с необходимостью снижать себестоимость производства молока, учитывая, что 60% его стоимости – это расходы на корма. В прошлом году была закуплена новая техника, предприятие опробовало выращивание зерновых, и сегодня мы видим положительные результаты этой работы. Поэтому в этом году значительно увеличены объемы: из 6 тысяч посевных площадей полторы тысячи заняты под посевы зерновых, в частности ячменя, а четыре с половиной – многолетних трав. Это позволит организовать качественную, стабильную работу производства», — прокомментировала работу предприятия Оксана Герасимова.

Председатель аграрного комитета отметила, что необходимо поднимать вопрос о строительстве новых производственных мощностей.

«Предприятие работает уже 55 лет, и, конечно, стоит вопрос о строительстве нового комплекса. Чтобы проект реализовался, нужно объединиться органам государственной власти, продумать источники финансирования, возможно, с привлечением средств федерального бюджета и внешнего инвестирования», — рассказала Оксана Герасимова.