Накануне отчета главы региона перед парламентариями губернатор Камчатского края встретился с председателем Законодательного Собрания

20 июня на Камчатке откроется сессия краевого Законодательного собрания. На ней состоится выступление губернатора Владимира Солодова с отчетом о деятельности регионального правительства.

Губернатор рассказал, что в ходе ежегодного отчета перед камчатским парламентом планирует представить перспективные планы, озвучить стратегию и задачи, которые обеспечат динамичный экономический рост и повышение качества жизни камчатцев.

«Важно, чтобы наша общая с депутатами Законодательного Cобрания работа была видна и понятна как можно большему количеству людей. Именно поэтому мною принято решение о проведении отчёта в публичном формате. Весной этого года все вместе мы сделали выбор в пользу Владимира Владимировича Путина и избрали его Президентом страны. Все вместе мы выбрали путь развития и стабильности. Задачи, поставленные главой государства перед субъектами России, мы обязательно будем выполнять и этому также будет посвящено моё выступление перед депутатами», — сказал глава региона.

Ирина Унтилова отметила, что сессия пройдет в расширенном формате, чтобы с информацией о работе Правительства ознакомилось как можно больше жителей региона.

«Сессия, посвященная отчету о деятельности Правительства, проводится с участием лидеров общественного мнения, представителей общественных организаций, федеральных структур, экспертов – то есть всех, кто заинтересован в развитии нашего региона. Депутаты готовились к сессии: в адрес Правительства было направлено 38 вопросов, которые охватывают все стороны жизни Камчатки, каждая фракция подготовила свой вопрос. В результате состоится хороший, открытый диалог. Отчет позволит посмотреть, как выполняются задачи на предстоящий период, насколько они встраиваются в систему поручений, которые даны Президентом страны и отвечают достижению национальных целей развития. Это возможность оглянуться назад и внести необходимые коррективы на 2024 и последующие годы», — сказала Ирина Унтилова.

Также в ходе рабочей встречи обсудили губернатор и председатель Законодательного Собрания обсудили вопросы подготовки закона о новой мере социальной поддержки семей с детьми, разработки мастер-планов по развитию рыбацких поселков, совместных решений по защите интересов жителей Алеутского округа в условиях создания нацпарка и другие.

Отчёт губернатора Камчатского края перед органом законодательной власти пройдёт 20 июня в 15:00. Трансляция сессии традиционно будет идти на сайте Законодательного Собрания и на официальной странице регионального парламента ВКонтакте. Также трансляцию можно будет посмотреть на личных страницах главы региона в социальных сетях и RuTube-канале Правительства Камчатского края, в эфире местных телеканалов «41 Регион» и «Камчатка-1».