Камчатские контрактники на СВО регулярно получают РЭБ-системы и антидроновые ружья

Глава Камчатского края Владимир Солодов поставил на особый контроль поставки техники и оборудования и снаряжения для камчатских бойцов-контрактников на СВО. Каждые два месяца он либо сам сопровождает спецгруз, либо передаёт его со своими заместителями.

В очередной визит в Донецкую Народную Республику в расположение были доставлены запчасти для УАЗов, 250 раций, 15 квадрокоптеров, 22 тепловизорных прицела, средства радиоэлектронной борьбы и многое другое.

«Большое спасибо за предоставленные дроны, антидроновые ружья, средства связи, средства бронезащиты, автомобиль, аптечки. Выражаем самые искренние слова благодарности. Постоянно, не менее раза в месяц, слышим голос главы нашего региона, слышим его добрые и теплые слова. Спасибо, Владимир Викторович, за всю помощь, за дружеские отношения. Это делается не единоразово, не для отметочки и не для галочки», —рассказал заместитель командира батальона 110-й гвардейской ордена ДНР отдельной мотострелковой бригады с позывным «Михалыч».

Помощь фронту Камчатского край начал оказывать с самого начала специальной военной операции. Грузы регулярно доставляются в воюющие 40-ю, 110-ю, 114-ю и 164-ю бригады. За это время на фронт переданы 29 автомобилей, 638 беспилотников, 222 тепловизора, 81 подавитель БПЛА, более 2000 раций, свыше 13000 единиц экипировки и многое другое. Губернатор тщательно отслеживает выполнение пожеланий земляков на фронте, которые постоянно получают различное оборудование по поручению главы региона.

Такая помощь и поддержка земляков находит отклик не только у тех, кто сейчас на фронте СВО защищает интересы России, но и тех, кто только решает заключить контракт и понимает, что особое внимание всего Камчатского края им гарантировано.

Отметим, получить подробную информацию о работе пункта отбора на военную службу по контракту можно по телефону Единого кол-центра Камчатского края: 8-800-141-00-00.

Также для граждан работает специализированный сайт, где подробно описаны все условия заключения контракта, юридические нюансы и требования, а также то, как будет проходить подготовка.

Кроме того, для желающих поступить на военную службу по контракту работает чат-бот «СВОи Za Родину!». Виртуальный помощник в мессенджере Telegram