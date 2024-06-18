Земельные участки участникам СВО будут предоставлены с 1 июля — глава ПКГО

Второго октября 2023 г. принят Закон Камчатского края № 251, предусматривающий порядок предоставления земельных участков участникам СВО и членам их семей. Сегодня сформированы первые 20 земельных участков в микрорайоне Долиновка. Они образованы из территории, ранее переданной муниципалитету военными ведомствами.

«Обеспечение прав и интересов участников СВО и членов их семей является одной из приоритетных задач администрации города. Вопрос предоставления земельных участков поднимался на встречах с семьями участников СВО, все заявления находятся на особом контроле. Безусловно, администрация делает все возможное в рамках своих полномочий для того, чтобы права воинов, ветеранов СВО, членов их семей, были реализованы», — подчеркнул Глава города Константин Брызгин.

Выбор территории поддержан губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым и отмечен как перспективный. На сегодняшний день в Петропавловск-Камчатском городском округе на учете стоят 56 участников СВО и членов их семей, имеющих право на получение земельных участков.

«Земельные участки прошли государственный кадастровый учет 10 июня 2024 г., 14 июня 2024 г. перечень был опубликован на сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа:https://pkgo.ru/about/administration/struktura/upravlenie-imushchestvennykh-i-zemelnykh-otnosheniy/z...», — сказано в сообщении

В соответствии с требованием законодательства, извещения о предоставлении земельных участков будут размещены 20 июня 2024 г. Уведомления о включении в извещение будут разосланы в течении 5 дней с момента публикации извещения.

Для получения земельных участков участникам СВО необходимо предоставить согласие на предоставление земельного участка, включенного в извещение. Срок для предоставления согласия 50 календарных дней.

С учетом внесенных изменений в Закон земли для предоставления участникам СВО будут формироваться на незастроенных территориях для комплексной застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа в соответствии со специально разрабатываемой для данной цели документацией по планировке территории. Документацией также будет предусмотрена схема обеспечения территории инфраструктурой.

До конца года будут сформированы более 100 земельных участков, сообщили в мэрии ПКГО.