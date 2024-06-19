Волонтёрская программа «Хранители долины Налычево» работает на Камчатке

Студенты Российского технологического университета на несколько недель стали волонтерами природного парка Налычево. Молодые люди будут строить новые вертолётные и смотровые площадки, настильные тропы, обеденные зоны, устанавливать аншлаги и эколого-просветительские стенды.

Это уже четвёртый раз, когда студенты становятся участниками программы «Хранители долины Налычево» . Этот уникальный проект направлен на сохранение и восстановление объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Природный парк Налычево» и регионального памятника природы «Налычевские горячие источники». Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

«Настрой боевой. Я узнал о программе нашего вуза и сразу понял, что мне нужно что-то такое экстремальное, максимально далёкое от Москвы. Камчатка всегда на слуху, и вот решил податься сюда. Хочется отстраниться от цивилизации, остаться наедине со своими мыслями. А ничто не разгружает голову так, как природа и физическая работа. И, конечно, хочется увидеть камчатские красоты. Такая возможность выпадает раз в жизни!», — рассказал участник программы «Хранители долины Налычево», волонтёр Антон Пушкарёв.