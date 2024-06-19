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  4. Сертификат на полёт в Долину гейзеров станет доступен для выпускников школ с 20 июня

Сертификат на полёт в Долину гейзеров станет доступен для выпускников школ с 20 июня

12:45
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Сертификат на полёт в Долину гейзеров станет доступен для выпускников школ с 20 июня

Заявку на получение сертификата на полёт в Долину гейзеров могут подать выпускники 11-х классов, которые завершили обучение в 2024 году.

«Право на бесплатную поездку предоставляется только при наличии регистрации по месту жительства на территории Камчатского края. Ребята могут осуществить поездку в течение трех лет с года окончания школы, если на руках имеется сертификат», — рассказала министр образования Камчатского края Александра Короткова.

Заявку на получение сертификата выпускникам 2024 года необходимо в обязательном порядке подать до 30 сентября 2024 года.

«Выпускники 2022 и 2023 годов могут осуществить бесплатную вертолетную экскурсию только при условии, что у них есть оформленный сертификат, поэтому очень важно не пропустить сроки и вовремя оформить документы на поездку», — отметила Александра Короткова.

Подать заявку можно на портале «Госуслуги 41» во вкладке «Бесплатные вертолетные экскурсии в Долину гейзеров». Выпускники могут выбрать удобную для них дату посещения Долины гейзеров с июня по октябрь.

Напомним, бесплатное посещение Долины гейзеров стало доступно камчатским выпускникам по инициативе главы региона Владимира Солодова. В Камчатском крае в этом году из школ выпускается более 1500 одиннадцатиклассников, и все они имеют уникальную возможность посетить главную природную достопримечательность Камчатки.

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