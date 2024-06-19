Подход к финансированию строительства объектов на Дальнем Востоке необходимо пересмотреть — Владимир Путин

Глава Камчатки поручил проработать детали по изменению расчёта стоимости строительства объектов в ДФО. Распоряжение было дано после того как Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми специалистами в Якутске подчеркнул необходимость пересмотреть подход к финансированию строительства объектов на Дальнем Востоке и учитывать реальную стоимость.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов прокомментировал заявление Президента.

«Решение касается определения достоверной стоимости объектов при начале строительства. Мы все знаем, что по факту складывается ситуация, когда уровень софинансирования со стороны федерального бюджета в среднем, на Камчатке, составляет около 50%. Несмотря на то, что норматив у нас 95% на 5%. В связи с этим заявлением, нам нужно быстро отработать с Правительством России. Нам сейчас важно, чтобы мы на входе в новые национальные проекты, в диалоге с Минстроем РФ, отработали детали, какая будет технология определения стартовой цены. Для нас это принципиально важный вопрос. Такое решение позволит нам существенно большее финансирование привлекать из федерального бюджета», — сказал Владимир Солодов.

Ранее Владимир Путин посетил Якутию, где обсудил общее развитие Дальнего Востока России. Эта тема находится под пристальным вниманием заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. На фоне усиления торгово-промышленного партнерства России с Китаем роль ДФО в экономическом развитии государства заметно увеличилась. В ДФО реализуются экспериментальные социальные и экономические программы, обеспечивающие его приоритетное развитие.