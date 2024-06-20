Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Регион
  4. Акватория Авачинской бухты на Камчатке под усиленной охраной. Ученья идут...

Акватория Авачинской бухты на Камчатке под усиленной охраной. Ученья идут...

10:05
45
Акватория Авачинской бухты на Камчатке под усиленной охраной. Ученья идут...

Бойцы отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) соединения кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России усилили контроль над акваторией Авачинской бухты на Камчатке, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Специалистами ПДСС при помощи технических средств и визуально осуществляется контроль водной поверхности и подводой среды, а также пирсовых зон в районах базирования надводных кораблей и подводных лодок. Регулярно производится обследование подводной части внешнего корпуса подлодок и пирсовых зон на предмет взрывоопасных устройств, схронов и закладок», — говорится в сообщении.

Группы патрулирования акватории на катерах проекта «Грачонок» и быстроходных лодках БЛ-680 осуществляют меры по предотвращению возможного прорыва и проникновения диверсионно-разведывательных групп условного противника в Авачинскую бухту со стороны мысов Скалистого и Маячного.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Молодой Тихоокеанский морж приплыл в Авачинскую бухту на Камчатке
Последнюю ледовую переправу через бухту Скрытую на Камчатке закрывают
Масштабные спасательные учения волонтёров впервые проходят на Камчатке
Полпред президента России в ДФО прибыл на Камчатку с рабочим визитом
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.