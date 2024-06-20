Военные коммунальщики провели навигационный завоз топлива на Камчатку

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 5 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по 12 ГУ МО успешно провели навигационный завоз топлива в отдаленные гарнизоны в Камчатском крае.

«На полуостров кораблём доставили 600 тонн угля, который необходим для бесперебойной работы котельных в военных городках следующей зимой. Топливо развезли по котельным военных городков Камчатки, которые обеспечивают теплом и горячей водой 39 объектов казарменно-жилищного фонда 12-го Главного управления Минобороны России», — сообщили в ЦЖКУ.

В военно-коммунальном ведомстве также заверили, что подготовка к зиме в местах службы идёт полным ходом — проводятся технические обслуживания оборудования котельных, коммунальных сетей, автомобильной и специальной техники. Идут текущие ремонты коммунальных объектов и объектов казарменно-жилищного фонда.