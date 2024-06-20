Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Регион
  4. Военные коммунальщики провели навигационный завоз топлива на Камчатку

Военные коммунальщики провели навигационный завоз топлива на Камчатку

10:49
37
Военные коммунальщики провели навигационный завоз топлива на Камчатку

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 5 филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по 12 ГУ МО успешно провели навигационный завоз топлива в отдаленные гарнизоны в Камчатском крае.

«На полуостров кораблём доставили 600 тонн угля, который необходим для бесперебойной работы котельных в военных городках следующей зимой. Топливо развезли по котельным военных городков Камчатки, которые обеспечивают теплом и горячей водой 39 объектов казарменно-жилищного фонда 12-го Главного управления Минобороны России», — сообщили в ЦЖКУ.

В военно-коммунальном ведомстве также заверили, что подготовка к зиме в местах службы идёт полным ходом — проводятся технические обслуживания оборудования котельных, коммунальных сетей, автомобильной и специальной техники. Идут текущие ремонты коммунальных объектов и объектов казарменно-жилищного фонда.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Краевые соревнования по греко-римской борьбе провели на Камчатке
Митинг памяти краснофлотца, Героя Советского Союза Петра Ильичева, провели на Камчатке
Открытый Турнир ПКГО по самбо провели на Камчатке
Традиционный турнир по самбо провели на Камчатке накануне Дня пограничника
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.