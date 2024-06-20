Группа наркоторговцев намеревалась наладить сбыт на Камчатке через Интернет, но их поймали с «дурью»

Трое жителей Камчатского края были задержаны за попытку наладить торговлю наркотическими средствами на полуострове.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий у обвиняемых обнаружено более 10,5 килограммов различных наркотических средств: героин, мефедрон, гашиш, МДМА, марихуана и другие. Следует отметить, что героин крайне редко выявляется в регионе. По данным следствия, сообщники намеревались сбывать запрещенные вещества на территории Камчатского края бесконтактным способом – через Интернет в виде "закладок"», — сообщили в региональном управлении ФСБ.

Следственным подразделением УФСБ России по Камчатскому краю возбуждено уголовные дела за покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.